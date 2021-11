Apenas um vencedor: após golpe, cripto de Squid Game despenca 99,99%

Os desenvolvedores por trás de um projeto no universo dos criptoativos inspirado na série recordista de audiência Round 6 da Netflix, afirmam ter deixado o projeto após o preço de seu token ter praticamente zerado.

Este acontecimento demonstra bem como pode ser arriscado investir em um novo token “da moda” no mercado cripto.

Conforme noticiado na última semana, o projeto play-to-earn com o mesmo nome da série em inglês Squid Game, ganhou popularidade instantânea e seu token Squid subiu mais de 35.000% em menos de uma semana — apesar de diversos alertas de que o projeto tinha cunho duvidoso, incluindo erros gramaticais e de digitação em seu white paper e o fato de que sua página da web foi registrada há menos de um mês.

No momento, a página oficial do projeto e sua conta no Medium foram desativadas, e o Twitter restringiu temporariamente sua conta na rede social, afirmando ter detectado “atividades suspeitas”.

Dados do CoinMarketCap demonstram que o preço token Squid caiu aproximadamente 99,99% nas últimas horas, nas quais os preços da criptomoeda tiveram uma volatilidade extrema, saltando de 38 para 2.800 dólares e, logo em seguida, despencou, atingindo 0,0028 dólar. Seu volume de negociação aumentou mais de 130% durante o período, com uma imensa pressão vendedora.

Gráfico diário do token Squid, evidenciando o colapso do preço do token

O token está disponível apenas em corretoras de criptomoedas descentralizadas como PancakeSwap e Dodo, ambas baseadas na Binance Smart Chain.

Nesta segunda-feira, 1º, o projeto anunciou por meio de seu canal no Telegram que seus desenvolvedores não iriam continuar no projeto, por conta do estresse causado por ter de lidar com golpistas.

“Alguém está tentando hackear o nosso projeto nos últimos dias. Não apenas a conta no Twitter @GoGoSquidGame, mas também nosso smart contract. Estamos tentando protegê-lo mas o preço ainda está fora do normal. Nós desenvolvedores do projeto não queremos dar continuidade, já que estamos depressivos por conta das tentativas de golpe e do estresse. Nós teremos de remover todas as restrições e regras transacionais do Squid Game. O Squid Game irá entrar em um novo estágio de autonomia comunitária”, foi escrito.

O que realmente aconteceu?

Aparentemente, a explicação dada pela equipe de desenvolvedores por trás do Squid Game não diz respeito ao que aconteceu na realidade. Na divulgação do projeto, a equipe de desenvolvimento do Squid informou que para evitar uma grande queda no preço de seu token, foi implementado no projeto uma função que, resumidamente, bloqueava a venda desses tokens na PancakeSwap, gerando uma série de questionamentos por parte dos compradores do criptoativo.

Dada a impossibilidade de venda dos tokens na plataforma, o preço da Squid iniciou um movimento de alta vertiginosa no final de semana, superando 2.800 dólares por unidade. Logo após o aumento repentino no preço, os desenvolvedores, que detinham uma grande quantidade de tokens "desbloqueados" em uma carteira, iniciaram uma grande operação de venda, despejando grandes quantidades da criptomoeda no mercado e, consequentemente, causando um impacto negativo e assustador no preço do ativo, que registra uma queda de 99,99%.

O Squid Game que seria mais um jogo play-to-earn não é o único um projeto “inspirado” na série da Netflix, mas nenhum deles são oficialmente afiliados ao drama sul-coreano. Os preços de outros tokens associados à série, incluindo o protocolo squid game protocol, squidgametoken, squidanomics, international squid games, também estiveram em queda profunda nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinMarketCap.

