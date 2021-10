Netflix revela quantas pessoas viram Round 6

A Netflix revelou a audiência do seriado sul-coreano Round 6 (Squid Game, no nome original). Mais de 100 milhões de perfis de assinantes do serviço de streaming de vídeo reproduziram o seriado de sobrevivência. No total, a série passou nas telas de 111 milhões residências no mundo.

Com isso, Round 6 supera a audiência de Bridgerton, que era de 82 milhões de visualizações apenas oito dias depois do lançamento na Netflix.

Segundo informações da agência Reuters, o sucesso de Round 6 foi tão grande que a Netflix chegou a ser acusada pela provedora de internet sul-coreana SK Broadband de monopolizar o tráfego de internet na Coreia do Sul.

O caso foi parar na justiça e a Netflix se comprometeu a analisar o caso da compensação de usuários afetados pela falha na operadora.

No Twitter, a Netflix anunciou que Round 6 é sua maior série de todos os tempos.

Não vou dizer quem ganhou o jogo, mas posso dizer oficialmente que a Coreia ganhou a Netflix. Assistida por 111 milhões de lares, Round 6 é a minha maior série de todos os tempos. pic.twitter.com/7dDUzESEKt — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 12, 2021

