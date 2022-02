Covid no BBB: após caso na equipe, Globo divulgará resultado de testes

Depois de Vyni apresentar sintomas de covid-19 no BBB 22, todos os participantes do reality passaram por novos testes de covid-19 na tarde desta quinta-feira (3). A Globo informou em nota que irá divulgar os resultados dos participantes, que foram testados dentro do confessionário.

Toda a discussão sobre o tema começou após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, quando Vyni começou a tossir durante sua vez de se posicionar durante a dinâmica ao vivo.

O participante vem se queixando de dores no corpo ao longo dos últimos dias e chegou até a deixar o quarto que está dormindo para ficar na área externa da casa e assim "não atrapalhar o sono" dos outros participantes. Ele também chegou a afirmar que o xarope oferecido pela produção do programa não estava funcionando.

VYNI O ORGULHO DA OMSpic.twitter.com/8VLEIVDVwF — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) February 1, 2022

A situação, que naturalmente seria preocupante dado que 19 pessoas estão confinadas na mesma casa, chamou ainda mais a atenção após a notícia que Luciano, o primeiro participante a deixar o programa, foi diagnosticado com covid-19 apenas dois dias após deixar a casa. Rodrigo, que deixou a casa nesta terça-feira após ser eliminado do paredão contra Jessi e Natália, não informou sobre um possível diagnóstico positivo para a doença.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) chegou inclusive a pedir para que o governo da cidade do Rio de Janeiro fizesse testes de covid-19 em todos os participantes do programa.

Em seu perfil no Twitter, a deputada escreveu: “Oficiei agora a Secretaria de Saúde do RJ para TESTAREM urgentemente os participantes do BBB. Se um rapaz testou positivo 2 dias depois de sair da casa, só pode ter pego lá dentro. Se há outros com sintomas, já deveriam ter testado E DIVULGADO OS RESULTADOS”.

Em nota, a Globo afirmou que não tinha conhecimento do ofício enviado pela deputada. "Assim como na edição do ano passado, por precaução e seguindo nossos rígidos protocolos de segurança, todos os participantes serão testados, com os respectivos resultados divulgados. Todas as medidas e cuidados foram adotados com a mesma responsabilidade que permitiu que as duas últimas edições do programa fossem concluídas com segurança e sucesso. A saúde de todos sempre foi a nossa prioridade".

Segundo o portal Splash, do UOL, prestadores de serviço do BBB, que tiveram contato com objetos que entraram na casa, tiveram o diagnóstico positivo para covid-19 nos últimos dias, o que aumentou a preocupação nos bastidores do programa.

Vale lembrar que os participantes Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada estavam com covid-19 durante o confinamento pré-BBB, e entraram três dias depois dos outros participantes. Segundo informações da Globo, os três foram submetidos a diferentes testes e só entraram na casa quando o resultado estava negativo.

Mas, é possível que alguém tenha entrado infectado na casa? Não sabemos qual o modelo de testagem que a Globo utilizou, mas, se levarmos em consideração que Luciano apresentou diagnóstico positivo dois após sua saída, é sim possível que ele estivesse com a doença ou até mesmo tenha se infectado dentro da casa, uma vez que o SARS-CoV-2 leva cerca de cinco ou mais dias para a manifestação dos sintomas.

Ainda não se sabe quais medidas a Globo vai tomar em relação a situação, nem se Vyni — ou até mesmo outros participantes — tem chances de deixar o programa. Também não foi informado se o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, vai se pronunciar durante o programa desta quinta-feira, que contará com a prova do líder.