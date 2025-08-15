Qual país é dono do Alasca? Entenda a história do território

O Alasca é oficialmente um estado dos Estados Unidos da América, o 49º da federação, com status reconhecido desde 3 de janeiro de 1959.

Hoje, quem exerce soberania, administra, legisla e legisla sobre esse território extenso de mais de 1,7 milhão de km² é o governo dos EUA, sendo um dos estados mais ricos em recursos naturais e estrategicamente localizado no extremo noroeste da América do Norte.

Da Rússia aos Estados Unidos: a compra do Alasca

Antes de passar para o controle dos Estados Unidos, o Alasca era território do Império Russo. Os trânsitos para colonizar a região no século XVIII, principalmente para estabelecer bases comerciais. No entanto, a região era difícil de administrar, distante do centro do império, de baixa rentabilidade e militarmente vulnerável.

O czar Alexandre II, preocupado com os problemas financeiros do império e com a ameaça crescente do Reino Unido, que dominava o Canadá e poderia facilmente conquistar a região em caso de conflito, decidiu vender o Alasca. A venda também visava fortalecer diplomaticamente os Estados Unidos, um aliado em potencial contra o Reino Unido.

A negociação foi conduzida pelo diplomata russo Eduard de Stoeckl e pelo secretário de Estado americano William H. Seward . O acordo foi fechado em 30 de março de 1867.

Por um montante de US$ 7,2 milhões (equivalente a cerca de US$ 152 milhões em valores atuais), os Estados Unidos adquiriram aproximadamente 1,7 milhão de km². O pagamento correspondia a cerca de 5 centavos por hectare, valor que foi duramente criticado na época e ridicularizado como "A Loucura de Seward", pois muitos americanos acreditavam que o Alasca era um território inútil.

A transferência formal do território ocorreu em 18 de outubro de 1867, ocasião em que a bandeira dos Estados Unidos foi apressada pela primeira vez na cidade de Sitka, então capital do distrito do Alasca e sede da administração russa. Militares americanos tomaram oficialmente posse do território enquanto a maioria dos russos retornava para a Rússia.

Dados e importância do Alasca

Área : Com cerca de 1,7 milhão de km² , o Alasca é o maior estado americano em extensão territorial, superando numerosos países e equivalente a quase três vezes o tamanho da França. É maior que a soma dos três próximos maiores estados americanos: Texas, Califórnia e Montana.

População (2024) : Aproximadamente 740 mil habitantes , com uma população específica indígena nativa que representa cerca de 120 mil pessoas, mantendo tradições culturais e direitos reconhecidos pelo governo.

PIB (2024) : Cerca de US$ 54,9 bilhões , fortemente baseado na extração de petróleo, gás natural, mineração, pesca e turismo, que são pilares da economia local.

Recursos Naturais: Grandes reservas de ouro foram descobertas a partir da década de 1890, gerando uma verdadeira corrida do ouro que atraiu milhares à região. No século XX, o Alasca revelou vastos campos de petróleo — a descoberta de reservas na região do Prudhoe Bay, em 1968, foi um marco que impulsionou a economia e tornou o estado vital para o fornecimento de energia dos Estados Unidos.

A transformação após a compra

Nos primeiros anos após a compra, o governo americano mostrou pouco interesse direto na administração local, que foi frequentemente ignorado até a criação de uma administração territorial formal em 1884. A região manteve pouca população e infraestrutura limitada enquanto os recursos naturais não geraram grande fluxo de pessoas.

A corrida do ouro, iniciada nos anos 1890, quase dobrou a população local em apenas uma década, passando de cerca de 33.000 em 1890 para 63.000 em 1900.

No século XX, a Segunda Guerra Mundial destacou a importância estratégica do Alasca, especialmente após a invasão das Ilhas Aleutas pelos japoneses em 1942 - um dos únicos territórios americanos a sofrer uma invasão direta.

O terreno estratégico levou os Estados Unidos a construir bases militares importantes, impulsionando o desenvolvimento da região.

Após a guerra, muitos soldados decidiram permanecer no Alasca, aumentando a população e a pressão política para que o território alcançasse o status de estado da federação americana.

Em 1958, o Congresso dos EUA aprovou a criação do estado do Alasca, oficializada em 3 de janeiro de 1959 , quando o presidente Dwight D. Eisenhower assinou uma emenda constitucional que o tornou o 49º estado americano.

Importância atual e soberania

O Alasca é um estado integrante dos Estados Unidos, exercendo todos os poderes de governo — Executivo, Legislativo e Judiciário. A soberania americana sobre o território é irreversível e reconhecida internacionalmente, sustentada pelos tratados históricos e pela legislação federal.

Sua importância estratégica atual é focada em sua localização geográfica próxima à Rússia, no estreito de Bering, tornando-o uma peça chave para questões de defesa nacional, segurança e controle do Ártico. Além disso, o Alasca desempenha papel crucial na economia americana, especialmente na produção de energia (petróleo e gás) e recursos naturais.