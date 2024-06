Consultor cobra até US$ 30 mil por "nome perfeito" para bebês

Nomear bebês não é mais o que costumava ser. Já se foi o tempo em que era necessário escolher um nome para a criança a partir de um livro. Lembra disso?

Segundo reportagem do Business Insider, agora, existem consultores que vasculham listas de popularidade, analisam tendências e recomendam o nome certo para as famílias. Eles podem cobrar até US$ 10 mil por seus serviços.

O que antes era considerado uma peculiaridade dos super-ricos e famosos agora está se tornando comum, com os pais querendo que seus filhos se destaquem e tenham identidades próprias e únicas nas redes sociais, principalmente TikTok e Instagram.

Em maio, a influenciadora Francesca Farago, que ficou famosa por aparecer em vários reality shows da Netflix, compartilhou alguns dos nomes de bebês que ela e seu parceiro estavam considerando para os gêmeos que estão esperando. Eles eram todos incomuns, incluindo Heart, Orca, Afternoon, Lyrics e Baby.

A resposta dos seguidores foi morna, com alguns pensando que os nomes eram muito “exagerados".

Nomes incomuns agora são para todos, não apenas para celebridades. Quando Gwyneth Paltrow nomeou sua filha Apple em 2004, muitos consideraram isso bizarro. Agora, há muitas crianças com nomes que são substantivos ou advérbios e antes considerados “apenas palavras”.

Alguns consultores trabalham da seguinte forma: o casal deve preencher um questionário detalhado sobre os tipos de nomes que gosta e quão popular ou raro deseja que o nome seja.

Alguns dos nomes de bebês mais conhecidos podem cobrar taxas pesadas. Um consultor, Taylor A. Humphrey, oferece serviços que variam de US$ 1.500 para uma lista de nomes a US$ 10 mil para algo mais personalizado, segundo a The New Yorker.

Humphrey também oferece um serviço de “marca de nomes de bebês” por US$ 30 mil, de acordo com a Vox, que “ajuda as pessoas públicas a escolher um nome que reflita sua marca pessoal”.

Existem empresas especializadas em nomes de bebês também. A Nameberry, por exemplo, oferece uma sessão com a especialista em nomes de bebês Sophie Kihm por US $ 350 ou um pacote chamado "concierge de nomes", que vem com "nove meses de aconselhamento sobre nomes de plantão, com reuniões ilimitadas e sugestões de nomes". Isso custará aos pais US$ 10 mil.

Alguns pais com orçamento curto estão usando o ChatGPT e outros softwares de IA para criar listas de nomes populares. E pensarmos que já tínhamos visto quase tudo na vida.