A criatividade do brasileiro é gigantesca, ainda mais quando se trata de dar nomes aos seus filhos. Os registros tradicionais como Ana, Beatriz, Gabriel, Lucas, entre outros, não estão na ideia desses pais que colocaram os nomes mais diferentes em seus bebês.

Um relatório da Associação dos Notórios e Registradores do Brasil, divulgou uma lista com os 50 nomes mais estranhos registrados nos cartórios brasileiros. Com combinações inusitadas, homenagens, adjetivos e até objetos, o Brasil reuniu diversos nomes que são, no mínimo, originais.

Apesar da liberdade no registro de nomes, existe uma lei que limita a escolha de nomes considerados não convencionais. Vigorada em junho de 2022, agora as pessoas podem trocar o seu nome, simplesmente indo a um cartório. É preciso ter pelo menos 18 anos e pagar uma taxa que, a depender do estado, varia de R$ 100 a R$ 400

Veja os 50 Nomes mais estranhos registrados no Brasil