Morre Jay North, ator que interpretou 'Dennis, o Pimentinha', aos 73 anos

Nascido em 3 de agosto de 1951, em Hollywood, Califórnia, Jay North iniciou sua carreira artística ainda na infância, aos 6 anos. Ele ganhou fama internacional ao interpretar Dennis, o Pimentinha, na série que foi ao ar entre 1959 e 1963. Após o sucesso na série, North continuou sua carreira no cinema, participando de filmes como Zebra in the Kitchen e Maya, além de estrelar uma adaptação televisiva deste último.

Além de atuar, Jay North também se destacou como dublador, participando de animações renomadas como Arabian Knights e Bam-Bam e Pedrita. Nos últimos anos, ele optou por se afastar do meio artístico e trabalhou como agente penitenciário na Flórida.

Vida pessoal e legado

Jay North deixa sua esposa, Cindy Hackney, e duas enteadas. Ele enfrentou desafios pessoais ao longo da vida, incluindo abusos físicos sofridos durante sua infância, que ele revelou anos depois.

A morte de Jay North é um luto para os fãs da série Dennis, o Pimentinha, que lembram dele como um dos atores mais icônicos da televisão infantil dos anos 60. Sua contribuição para o entretenimento e sua resiliência diante dos desafios pessoais são parte do legado que ele deixa para as gerações futuras.