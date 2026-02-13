Como ver todos os filmes de 'Invocação do Mal' na ordem certa

A franquia Invocação do Mal é construída como um universo de terror. Os filmes não foram lançados na ordem em que os acontecimentos se passam. Por isso, quem quer assistir respeitando a cronologia interna pode se confundir.

Saiba como assistir por tempo dos eventos, da história mais antiga para a mais recente, abrangendo prequels, sequências e spin-offs:

1. A Freira (2018)

O ponto de partida da linha do tempo se passa em 1952. A história mostra como a entidade demoníaca Valak surgiu pela primeira vez em um convento isolado na Romênia. Esse filme estabelece a origem de um dos demônios que marcará a franquia.

2. Annabelle 2: A Criação do Mal (2017)

Situado em 1955, este capítulo explica como a boneca Annabelle foi tomada por uma força maligna. O filme mostra um casal que, após uma tragédia pessoal, passa a enfrentar fenômenos que envolvem a boneca possuída.

3. A Freira 2 (2024)



Quatro anos após os eventos do primeiro filme da freira, em 1956, Valak retorna e a irmã Irene enfrenta novamente forças demoníacas. Esta sequência amplia a mitologia do universo e conecta ainda mais a narrativa com os filmes que virão depois.

4. Annabelle (2014)

Passado em 1967, este filme mostra a boneca em sua forma mais aterrorizante, agora assombrando um casal e sua casa. Embora tenha sido lançado antes de alguns prequels, ele ocupa posição posterior na linha do tempo.

5. Invocação do Mal (2013)



O primeiro filme lançado da franquia acontece em 1971. Nele, os demonologistas Ed e Lorraine Warren investigam uma casa supostamente assombrada da família Perron. Esse longa apresenta os protagonistas centrais que aparecem ao longo de toda a saga.

6. Annabelle 3: De Volta Para Casa (2019)

Em 1972, o filme companha a filha dos Warrens enquanto ela enfrenta forças malignas no museu de artefatos assombrados da família, incluindo a própria boneca Annabelle.

7. A Maldição da Chorona (2019)

Mesmo sem conexão direta com os casos investigados pela família Warren, o longa A Maldição da Chorona integra o mesmo universo compartilhado da franquia. A trama se passa em 1973 e acompanha a lenda de La Llorona, figura folclórica conhecida por ter afogado os próprios filhos e que passa a assombrar outras crianças.

O padre Perez, personagem já visto em Annabelle, também surge na história, criando um elo entre os diferentes filmes da saga.

8. Invocação do Mal 2 (2016)

Situado em 1977, os Warrens viajam ao Reino Unido para investigar atividades paranormais em uma casa. Valak, o demônio freira, também aparece novamente neste capítulo.

8. Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio (2021)



No início dos anos 80, esse filme acompanha um dos casos mais famosos dos Warrens, envolvendo um julgamento com alegações de possessão demoníaca.

9. Invocação do Mal: O Último Ritual (2025)

Este é o capítulo mais recente e serve como encerramento da saga principal. À beira da aposentadoria, Ed e Lorraine Warren aceitam aquele que seria o desafio mais complexo de suas carreiras. Em 1986, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, o casal é chamado pela família Smurl, que afirma estar sendo aterrorizada por uma entidade agressiva dentro de casa.