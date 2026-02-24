Como um filhote rejeitado de macaco fez preço de pelúcia disparar

This photo taken on February 19, 2026 shows a seven month-old male macaque monkey named Punch, who was abandoned by his mother shortly after birth, sitting with a stuffed orangutan toy at Ichikawa City Zoo and Botanical Gardens in Chiba Prefecture. (Photo by JIJI PRESS / AFP via Getty Images) / Japan OUT
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 10h22.
Um brinquedo de pelúcia da Ikea virou fenômeno global após aparecer em vídeos de Punch, um filhote de macaco que viralizou nas redes sociais. O orangotango de pelúcia Djungelskog começou a se esgotar em diferentes países depois que imagens do animal abraçado ao brinquedo conquistaram milhões de visualizações, segundo o Business Insider.
Punch, também chamado de Panchi-kun, tem sete meses e vive no zoológico da cidade de Ichikawa, no Japão. Após ser abandonado pela mãe logo depois do nascimento e rejeitado por outros macacos do grupo, ele recebeu o brinquedo como forma de conforto. Desde então, passou a carregá-lo para todos os lados.
A cena comoveu usuários nas redes sociais, impulsionando a hashtag japonesa #HangInTherePunch ("Segura aí, Punch", em tradução livre).
Internautas rapidamente identificaram o brinquedo como o orangotango Djungelskog, vendido pela Ikea por US$ 19,99 nos Estados Unidos. Após a viralização, o produto registrou aumento significativo nas vendas, sobretudo no Japão, nos EUA e na Coreia do Sul.
Segundo representantes do Grupo Ingka, responsável pelas lojas Ikea no mundo, houve crescimento expressivo na procura nos últimos dias. Em diversas unidades americanas, o item ficou indisponível tanto para retirada quanto para compra online.
O efeito também chegou às plataformas de revenda. Em anúncios publicados no eBay, e destacado pelo portal, o mesmo brinquedo chegou a ser ofertado por até US$ 328, valor mais de 16 vezes superior ao preço original.
Diante da repercussão, a Ikea entrou em contato com o zoológico japonês para oferecer apoio. Na última terça-feira, 17, a empresa doou novos brinquedos de pelúcia, incluindo mais unidades do Djungelskog, além de itens de armazenamento para melhorar as áreas infantis do local.
A companhia declarou que espera que Punch consiga se adaptar ao convívio com os outros macacos e que o brinquedo funcione como apoio temporário nesse processo.