Maior varejista de móveis do mundo, Ikea vai vender itens usados, diz FT

Maior varejista de móveis do mundo, a sueca Ikea vai entrar em outro campo de batalha agora. De acordo com o Financial Times, irá concorrer com empresas como Ebay, Craigslist e Gumtree no mercado de móveis usados.

A Ikea Preowned será testada em Madri e Oslo até o final do ano com o objetivo de lançar a plataforma de compra e venda global, de acordo com Jesper Brodin, presidente-executivo da Ingka, a principal operadora das lojas Ikea. "Este era um sonho em construção há algum tempo", disse Brodin ao Financial Times.

"Estamos em um lugar na Ikea onde podemos fazer coisas mais avançadas e legais. Há uma confiança incrível na evolução digital da empresa." O novo mercado é parte de uma transformação na Ikea nos últimos anos à medida que ela deixa de ser um varejista de fora, onde os clientes precisam pegar e montar seus próprios móveis, para se tornar um negócio que oferece vendas online, lojas no centro e serviços como montagem.

A Ikea já tem hoje uma pequena oferta de móveis usados ​​de clientes e os revende na loja. Mas a nova plataforma é mais ambiciosa, visando abordar o mercado de segunda mão para clientes que vendem diretamente uns aos outros — uma área em que a Ikea pode ter uma participação de mercado maior do que em vendas de móveis novos, segundo executivos do grupo.

Como funcionará

Os clientes inserem seu produto, suas próprias fotos e um preço de venda enquanto o próprio banco de dados habilitado pela inteligência artificial da Ikea traz suas próprias imagens e medidas promocionais.

O comprador coleta os móveis diretamente do vendedor, que tem a opção de receber dinheiro ou um voucher da Ikea com um bônus de 15%.

A Ikea já testou a venda de seus móveis novos em plataformas de terceiros, como o Tmall do Alibaba na China, mas a plataforma Preowned marca sua primeira incursão em mercados de segunda mão.

Ela também se encaixa no desejo do varejista de se tornar "circular e positivo para o clima" até 2030. O maior varejista de móveis do mundo tinha um plano de lançar compras online em todo o mundo dentro de três anos em 2020, mas a pandemia da Covid-19 o levou a acelerar isso para seis semanas.

A Ikea não tem operações no Brasil.