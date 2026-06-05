Prefeito de Porto Alegre busca apoio para manter South Summit na capital gaúcha após 2027

MADRI* — Porto Alegre chegou ao South Summit de Madri com uma preocupação que vai além da próxima edição brasileira do evento.

Embora o governo do Rio Grande do Sul tenha anunciado a intenção de manter o South Summit Brazil na capital gaúcha até 2030, a prefeitura avalia que o momento exige articulação política para garantir que o apoio institucional ao festival atravesse a próxima troca de comando no Palácio Piratini. Hoje, os compromissos orçamentários formalmente assegurados alcançam a edição de 2027.

Foi com essa mensagem que o prefeito Sebastião Melo (MDB) desembarcou na Espanha para participar da edição de 2026 do South Summit. Além de integrar a programação do evento, Melo visitou o primeiro estande próprio da prefeitura em Madri, usado para apresentar projetos ligados à inovação, à revitalização urbana e à atração de investimentos para a capital gaúcha.

A mobilização ocorre em meio às articulações para a eleição estadual de 2026, que definirá o sucessor do governador Eduardo Leite (PSD). Segundo Melo, o objetivo é construir apoio ao South Summit independentemente do resultado das urnas.

“Eu vou tentar ajudar de convencer seja quem vencer a eleição que, para o bem do Rio Grande do Sul, ele possa permanecer”, diz Melo. “Não é um evento só de Porto Alegre.”

Nos próximos dois anos e meio de mandato, o prefeito afirma que seguirá atuando para manter o festival na cidade. A avaliação da prefeitura é que o South Summit já ultrapassou a condição de um evento anual e passou a ocupar um espaço dentro da estratégia de desenvolvimento econômico e inovação da região.

O que está garantido para os próximos anos

O South Summit Brazil é realizado em Porto Alegre desde 2022, em uma parceria entre governo estadual, prefeitura e organizadores do evento criado em Madri.

Em 2025, o governo gaúcho anunciou a ampliação do acordo para manter o South Summit no Estado até 2030. A renovação foi apresentada como uma forma de dar previsibilidade ao evento e reduzir os efeitos do calendário eleitoral sobre sua organização.

Segundo informações divulgadas pelo governo estadual à época, Estado e prefeitura aportam cerca de R$ 5 milhões por edição cada um. A avaliação das duas esferas de governo é que o impacto econômico e o legado deixado pelo evento justificam o investimento.

Melo afirma que o apoio da prefeitura vai além dos recursos financeiros.

“Primeiro o serviço. Você tem que aumentar o serviço da cidade quando tem um evento. Tem que ter mais guarda na rua, tem que ter mais limpeza na rua. Tudo isso é serviço, serviço é dinheiro”, afirma.

Para o prefeito, o desafio agora é garantir que o apoio político ao South Summit permaneça após a eleição estadual de 2026.

“Minha sugestão tem sido dada quando tenho oportunidade de falar sobre isso. Seja quem ganhar a eleição, que seja parceiro.”

O argumento econômico da prefeitura

A principal justificativa apresentada por Melo para defender a continuidade do evento é o retorno para a economia local.

Segundo ele, os efeitos aparecem tanto durante os dias do South Summit quanto ao longo do ano, por meio da atração de empresas, investidores e novos projetos ligados à inovação.

“O retorno do investimento público que nós fizemos é palpável”, afirma.

O prefeito cita impactos na rede hoteleira, na gastronomia e nos serviços da cidade. Também afirma que o ambiente criado pelo evento ajudou startups locais a acessar aceleradoras e fundos internacionais.

Embora a prefeitura não apresente um número consolidado sobre o peso da tecnologia no Produto Interno Bruto (PIB) municipal, Melo diz que o movimento é perceptível em espaços ligados ao setor, como o Instituto Caldeira, hub de inovação instalado no Quarto Distrito da cidade.

“Porto Alegre não é mais uma cidade industrial e não será nunca mais. Ela é uma cidade de serviço e inovação”, afirma.

O que é o Distrito de Inovação 4D

Um dos projetos que a prefeitura levou ao South Summit de Madri foi o Distrito de Inovação 4D, iniciativa que concentra parte da estratégia de transformação urbana da cidade.

O projeto ocupa uma área do Quarto Distrito, região próxima ao Centro Histórico que durante décadas concentrou fábricas, galpões e atividades industriais. Nos últimos anos, a área passou a receber empresas de tecnologia, espaços de inovação e novos empreendimentos, tendo o Instituto Caldeira como uma de suas principais âncoras.

A proposta do 4D é combinar revitalização urbana e inovação em um mesmo território. O plano inclui melhorias de infraestrutura, recuperação de áreas públicas, atração de empresas, criação de espaços para empreendedores e conexão com universidades e centros de pesquisa.

Segundo Melo, o projeto deve receber cerca de R$ 500 milhões em investimentos, financiados por instituições como o Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento.

“O 4D vai receber meio bilhão de reais”, afirma o prefeito.

Entre as intervenções previstas estão parque linear, marina, qualificação de espaços públicos e obras de infraestrutura voltadas para estimular a ocupação da região por empresas e profissionais ligados à tecnologia, pesquisa e serviços.

Para a prefeitura, o distrito deve funcionar como um ambiente capaz de reunir moradia, trabalho, serviços e inovação em uma mesma área da cidade.

Tecnopuc, ISS reduzido e licenciamento mais rápido

Ao explicar os avanços da agenda de inovação da cidade, Melo cita a presença de instituições que já fazem parte do ecossistema local.

Entre elas está o Tecnopuc, parque tecnológico da PUCRS, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O espaço reúne startups, empresas de tecnologia, centros de pesquisa e laboratórios em uma área integrada ao campus da universidade. O prefeito também menciona o Tecnosinos, ligado à Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), além de iniciativas como o Pacto Alegre.

Segundo Melo, a prefeitura buscou complementar esse ambiente com medidas de desburocratização.

A principal delas foi a criação da categoria de empresa inovadora. Negócios aprovados por um comitê municipal podem acessar uma alíquota de 2% do Imposto Sobre Serviços (ISS).

Além disso, a gestão implementou processos de licenciamento expresso para empresas.

“Nós reduzimos 62 impostos na gestão de quatro anos”, afirma.

Para o prefeito, o desenvolvimento do setor depende de uma combinação entre educação, empreendedorismo, investimento privado e políticas públicas voltadas para inovação.

Levar inovação para além dos parques tecnológicos

Melo também relaciona o South Summit a iniciativas desenvolvidas em bairros periféricos da cidade.

Segundo ele, Porto Alegre passou a estruturar hubs de inovação em regiões afastadas dos polos tradicionais de tecnologia. Um dos exemplos citados é o Morro da Cruz, na zona leste, onde o Tecnopuc atua como parceiro de projetos locais.

“Hoje os hubs de inovação nas periferias são uma realidade”, afirma.

O prefeito relata ainda ter conversado com a empresária Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, sobre o apadrinhamento de uma dessas iniciativas.

A estratégia busca aproximar moradores das comunidades de programas de capacitação, empreendedorismo e acesso a mercados.

Melo afirma que 50 expositores de vilas populares participaram recentemente da Feira Brasileira do Varejo, realizada em Porto Alegre.

O debate sobre estruturas permanentes no Cais Mauá

Além da articulação política, a prefeitura discute formas de reduzir os custos operacionais do South Summit.

Uma das possibilidades mencionadas por Melo envolve a manutenção de estruturas permanentes no Cais Mauá, local que recebe o evento desde sua chegada ao Brasil.

“O evento é caro porque as estruturas temporárias são muito caras”, afirma.

Segundo o prefeito, a existência de estruturas fixas poderia reduzir despesas de montagem e desmontagem a cada edição.

Melo também defende que o South Summit continue sendo realizado no centro da cidade.

“Uma coisa é fazer esse evento no coração da cidade. Outra coisa é fazer fora. Nós vamos continuar lutando porque ele continue no centro histórico.”

Chuvas, enchentes e a preparação para o El Niño

A agenda de inovação convive com outro tema que segue no centro das preocupações da prefeitura: a preparação para novos eventos climáticos extremos.

Durante a entrevista, Melo afirmou que Porto Alegre monitora desde dezembro os efeitos do El Niño e mantém acompanhamento constante das previsões meteorológicas.

Segundo ele, parte das obras de proteção contra cheias foi acelerada nos últimos meses.

O prefeito lembra que o sistema de proteção existente foi construído entre as décadas de 1960 e 1970 e não atendia toda a cidade.

“O sistema da década de 60, 70, foi feito na metade da cidade”, afirma.

A prefeitura trabalha na recuperação de estruturas antigas e na implantação de novas soluções em áreas que não possuíam proteção.

Também foram elaborados planos de contingência em conjunto com a Defesa Civil e com comunidades ribeirinhas.

“Não estamos fazendo nenhuma obra por causa do El Niño. Estamos continuando fazendo obra que a gente vem fazendo e acelerando algumas obras agora em razão do El Niño”, diz Melo.

“A cidade está mais segura, mas estamos atentos.”

O peso do South Summit

Coorganizado pela IE University, o South Summit tornou-se uma das principais plataformas globais de conexão entre startups, investidores, grandes empresas e governos.

Segundo os organizadores, as 14 edições realizadas em Madri reuniram mais de 42.500 startups. Nesse período, mais de 1.500 empresas passaram pela Startup Competition, competição oficial do evento. De acordo com o South Summit, essas startups mantêm taxa de sobrevivência de 85% e captaram, juntas, mais de US$ 20,5 bilhões em investimentos.

Além da edição espanhola, o evento expandiu sua atuação internacional nos últimos anos.

O Brasil tornou-se um dos principais mercados dessa estratégia com a criação do South Summit Brazil, realizado anualmente em Porto Alegre e hoje consolidado como um dos maiores encontros de inovação da América Latina.

A edição de 2026 ocorre em um momento de crescente aproximação entre os ecossistemas de inovação europeu e latino-americano, movimento que deve ganhar espaço nas discussões dos próximos dias em Madri.

* O jornalista viajou a convite do South Summit Madri 2026