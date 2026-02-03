Ciência

Mulheres dormem menos do que homens: qual é o tempo ideal de sono?

Estudo nacional aponta pior qualidade de sono e mais insônia entre mulheres em relação ao sexo oposto e indica quantas horas são recomendadas

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16h09.

Tudo sobreSono
Saiba mais

Mulheres brasileiras apresentam pior qualidade e menor duração do sono em comparação aos homens. É o que indicam os dados mais recentes do Vigitel 2025, levantamento do Ministério da Saúde que incluiu, pela primeira vez, indicadores específicos sobre sono na população adulta.

A pesquisa analisou 833.217 entrevistas com pessoas de 18 anos ou mais, realizadas nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal, e revelou maior frequência de sono insuficiente e insônia entre mulheres, quadro associado a riscos à saúde física e mental.

Mulheres dormem menos e relatam mais insônia

O levantamento apontou que 21,3% das mulheres dormem menos do que o recomendado, ante 18,9% dos homens. A diferença aparece em 18 capitais e no Distrito Federal.

Os dados sobre insônia reforçam a desigualdade:

  • 36,2% das mulheres relataram sintomas de insônia
  • 26,2% dos homens apresentaram o mesmo problema

Em nenhuma capital o percentual masculino superou o feminino.

Capitais com piores indicadores de sono feminino

O levantamento mostra diferenças regionais relevantes. As maiores proporções de mulheres dormindo menos de seis horas foram registradas em:

  • Maceió (27,9%)
  • Salvador (25,2%)
  • Rio de Janeiro (24,8%)

Já os menores percentuais apareceram em:

  • Belo Horizonte (15,5%)
  • Campo Grande (16,3%)
  • Curitiba (16,3%)

Em relação à insônia, os maiores percentuais femininos foram observados em:

  • Maceió (45,6%)
  • Rio Branco (43,3%)
  • Macapá (41,5%)

Quantas horas de sono são necessárias?

Segundo a médica Helena Hachul, ginecologista e especialista do Instituto do Sono, existem variações individuais, mas a recomendação geral é clara. A maioria dos adultos precisa de sete a oito horas de sono por noite.

Dormir menos do que isso de forma recorrente gera um débito de sono, com efeitos acumulativos no organismo.

Impactos do sono insuficiente na saúde

A privação ou má qualidade do sono provoca consequências em diferentes prazos. Entre os efeitos de curto prazo estão:

  • Irritabilidade
  • Déficit de atenção
  • Prejuízo da memória
  • Dificuldades na tomada de decisão

A médio e longo prazo, o quadro está associado a maior risco de:

  • Hipertensão
  • Doenças cardiovasculares
  • Diabetes
  • Obesidade
  • Queda da imunidade
  • Maior suscetibilidade a infecções

Por que o sono das mulheres é diferente?

Especialistas apontam fatores hormonais e sociais. As diferenças começam na adolescência e se intensificam ao longo da vida reprodutiva.

Oscilações hormonais ligadas ao ciclo menstrual, à gestação, ao pós-parto, à perimenopausa e ao climatério interferem diretamente na estrutura do sono. Condições como cólica menstrual e síndrome dos ovários policísticos também impactam a qualidade do descanso.

Além disso, a sobrecarga de tarefas, e o acúmulo de responsabilidades contribuem para níveis mais elevados de estresse, fator que agrava os distúrbios do sono.

Como melhorar a qualidade do sono

Especialistas recomendam medidas de higiene do sono, como:

  • Manter horários regulares para dormir e acordar
  • Evitar telas e luz intensa à noite
  • Fazer refeições leves no período noturno
  • Reduzir bebidas estimulantes
  • Praticar atividade física regularmente
  • Evitar olhar o relógio durante despertares noturnos

Essas estratégias ajudam a regular o ritmo biológico e podem reduzir sintomas de insônia.

Acompanhe tudo sobre:SonoMulheresSaúdeCuriosidades

Mais de Ciência

Nasa adia missão que levará humanos de volta à Lua após detectar vazamento

Cérebro de Albert Einstein foi roubado após sua morte? Entenda o caso

Os sinais precoces do Parkinson que muita gente ignora, segundo Harvard

Por que o resfriado 'derruba' alguns e outros não? Resposta não é o que parece

Mais na Exame

Mundo

'Nunca comprei roupas na Argentina', diz ministro da Economia de Milei

Future of Money

Standard Chartered reduz previsão de Solana após queda das memecoins

Esporte

Kings League anuncia rodada de investimento de US$ 63 milhões e mira expansão global

Casual

Belo Horizonte brinda um Carnaval que vai além da cachaça