Diplomata dos EUA aposta em progresso sustentável nas relações com a Venezuela

(Embaixada dos EUA na Venezuela/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16h20.
A encarregada de negócios dos Estados Unidos na Venezuela, Laura Dogu, afirmou nesta terça-feira, 3, que o trabalho da missão diplomática americana em Caracas deve avançar de forma “sustentável” e gerar “benefícios tangíveis” para os dois países.
A declaração foi feita em um vídeo publicado no Instagram pela embaixada dos Estados Unidos na capital venezuelana, um dia após a diplomata se reunir com a presidente interina Delcy Rodríguez.
Segundo Dogu, o momento marca “um novo capítulo” na relação bilateral. Ela afirmou que pretende atuar lado a lado com venezuelanos de diferentes setores e visões políticas.
A diplomata também reiterou que o plano americano para a Venezuela, após a prisão do presidente Nicolás Maduro em 3 de janeiro, está estruturado em três fases: estabilização e restauração da segurança, recuperação da economia e transição para uma Venezuela “amigável, estável, próspera e democrática”.
De acordo com Dogu, a reabertura do espaço aéreo e a licença geral concedida recentemente são passos considerados fundamentais para impulsionar a recuperação econômica do país.
A diplomata chegou à Venezuela no último sábado para reabrir a missão americana, fechada há sete anos após o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países.
Na segunda-feira, Dogu se reuniu com Delcy Rodríguez no Palácio de Miraflores, em Caracas. O encontro foi confirmado pelo ministro da Comunicação, Miguel Ángel Pérez Pirela, que informou que a reunião ocorreu dentro da agenda de trabalho bilateral, sem divulgar detalhes.
Em publicação na rede social X, Dogu afirmou ainda que se reuniu com Delcy Rodríguez e com seu irmão, Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento.
Segundo a diplomata, o encontro serviu para reiterar as três fases da política americana para a Venezuela, conforme proposta pelo secretário de Estado Marco Rubio: estabilização, recuperação econômica, reconciliação e transição.
No dia 9 de janeiro, o governo interino venezuelano anunciou o início de um processo exploratório de caráter diplomático com os Estados Unidos, com foco no restabelecimento das missões diplomáticas e na discussão das consequências do que classifica como o “sequestro” de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.
*Com informações de EFE