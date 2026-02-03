Diplomata dos EUA aposta em progresso sustentável nas relações com a Venezuela

A encarregada de negócios dos Estados Unidos na Venezuela, Laura Dogu, afirmou nesta terça-feira, 3, que o trabalho da missão diplomática americana em Caracas deve avançar de forma “sustentável” e gerar “benefícios tangíveis” para os dois países.

A declaração foi feita em um vídeo publicado no Instagram pela embaixada dos Estados Unidos na capital venezuelana, um dia após a diplomata se reunir com a presidente interina Delcy Rodríguez.

Segundo Dogu, o momento marca “um novo capítulo” na relação bilateral. Ela afirmou que pretende atuar lado a lado com venezuelanos de diferentes setores e visões políticas.

A diplomata também reiterou que o plano americano para a Venezuela, após a prisão do presidente Nicolás Maduro em 3 de janeiro, está estruturado em três fases: estabilização e restauração da segurança, recuperação da economia e transição para uma Venezuela “amigável, estável, próspera e democrática”.

De acordo com Dogu, a reabertura do espaço aéreo e a licença geral concedida recentemente são passos considerados fundamentais para impulsionar a recuperação econômica do país.

A diplomata chegou à Venezuela no último sábado para reabrir a missão americana, fechada há sete anos após o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países.

Reuniões em Caracas

Na segunda-feira, Dogu se reuniu com Delcy Rodríguez no Palácio de Miraflores, em Caracas. O encontro foi confirmado pelo ministro da Comunicação, Miguel Ángel Pérez Pirela, que informou que a reunião ocorreu dentro da agenda de trabalho bilateral, sem divulgar detalhes.

Em publicação na rede social X, Dogu afirmou ainda que se reuniu com Delcy Rodríguez e com seu irmão, Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento.

Segundo a diplomata, o encontro serviu para reiterar as três fases da política americana para a Venezuela, conforme proposta pelo secretário de Estado Marco Rubio: estabilização, recuperação econômica, reconciliação e transição.

No dia 9 de janeiro, o governo interino venezuelano anunciou o início de um processo exploratório de caráter diplomático com os Estados Unidos, com foco no restabelecimento das missões diplomáticas e na discussão das consequências do que classifica como o “sequestro” de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

