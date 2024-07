'House of the Dragon': o rei Aegon realmente morreu? Saiba como serão os próximos episódios da série

spoilers do episódio quatro da segunda temporada de " Cuidado! O texto a seguir contémdo episódio quatro da segunda temporada de " House of the Dragon ".

Demorou quatro episódios, mas finalmente o lema da casa Targaryen — "Fogo e Sangue" — fez jus ao enredo principal de "House of The Dragon" neste domingo, 7. Com a batalha épica pela tomada do castelo em Pouso de Gralha, região próxima à Pedra do Dragão, onde estavam a rainha Rhaenyra Targaryen e seus aliados, a Dança dos Dragões fez mais duas vítimas: Rhaenys Targaryen, a Rainha que Nunca Foi, e seu dragão Meleys, conhecida como a Rainha Vermelha.

Antes de ser derrotada por Aemond Targaryen e seu dragão, Vhagar, Rhaenys travou uma árdua batalha contra o rei Aegon II Targaryen e seu dragão, Sunfyre, que apareceu na guerra de surpresa. No embate, a Rainha que Nunca Foi e Meleys conseguiram ferir gravemente Sunfyre, que caiu com seu montador no meio da floresta, ambos desacordados. O golpe final foi de Vhagar, que soprou uma rajada de fogo na direção dos dragões em conflito.

Ao final do novo episódio, a câmera foca em Sunfyre, bastante ferido, e mostra Aegon estirado no chão, desacordado, ainda de armadura.

O Rei Aegon II Targaryen realmente morreu?

Nos momentos finais dos episódios, Sor Criston Cole se ajoelha no chão ao ver Sunfyre e Aegon estirados no chão. Fica incerto se o rei sobreviveu à queda.

O fato é que tudo indica que Aegon ainda está vivo, confirmado na prévia do capítulo cinco, liberado logo ao final do último episódio. No vídeo, uma caravana aparece retornando o corpo do rei em uma liteira. Alicent Hightower pergunta se ele sobreviveu e relembra, em uma reunião do conselho dos Verdes, que há outros que podem governar no lugar de Aegon enquanto ele se recupera.

Aegon II sobrevive nos livros?

Se a série seguir como está escrito nos livros de George R. R. Martin — "Fogo e Sangue" e "O Mundo de Gelo e Fogo" —, o rei sobrevive à batalha, mas tem metade do rosto queimado. Tanto ele quanto seu dragão demoram bastante para se recuperar das feridas, Aegon por mais de seis meses. Sunfyre fica recluso no Fosso dos Dragões, abaixo na cidade de Porto Real, por muito tempo. Depois da batalha sangrenta contra Meleys, fica com uma das asas permanentemente aleijada.

Enquanto Aegon se recupera, nos livros, quem assume o trono de ferro é seu irmão caolho, Aemond Targaryen, como Príncipe Regente e Protetor do Território.

Relembre a batalha do episódio 4 da 2ª temporada de 'House of the Dragon'

Durante o episódio, intitulado "O Dragão Vermelho e o Dourado", Rhaenys é mandada para Pouso da Gralha para defender o castelo de Lorde Staunton, um dos aliados dos Pretos. Por lá, Sor Criston Cole, já no cargo de mão do rei, atacava o castelo com um exército em nome dos Verdes. De surpresa, o rei Aegon II Targaryen apareceu montado em seu dragão, Sunfyre.

Não antes de perder a batalha contra os Verdes, Rhaenys fez história na primeira guerra sangrenta com dragões representada na série. Meleys deixa Sunfyre gravemente ferido, bem como Aegon, e Rhaenys não desiste da luta mesmo frente a frente com Vhagar, o maior dragão existente da época. No fim, ela é pega de surpresa pela montaria de Aemond Targaryen, que morde e quebra o pescoço de Meleys. Ao ver seu dragão morrer, Rhaenys se joga em queda livre e encontra sua própria morte.

O episódio foi dirigido por Alan Taylor, que também dirigiu seis capítulos da segunda temporada de "Game of Thrones".

Onde assistir 'House of the Dragon' online?

Os episódios da série podem ser conferidos no streaming da Max. Novos episódios saem semanalmente, aos domingos.