Um fracassos de quase US$ 1 milhão levaram este bilionário a construir um império de US$ 2,5 bilhões

Antes de se tornar um dos investidores mais ativos dos Estados Unidos, David Hoffmann acumulou erros caros fora de sua área principal de atuação.

Investimentos mal-sucedidos em negócios de tecnologia, energia e bens de consumo custaram quase US$ 1 milhão e redefiniram sua forma de alocar capital.

A partir dessas experiências, Hoffmann passou a priorizar empresas maduras, com histórico operacional e geração de caixa, abordagem que resultou em um patrimônio estimado em US$ 2,5 bilhões. As informações foram retiradas de Forbes.

Da infância modesta ao primeiro negócio próprio

Filho de um veterano da Segunda Guerra Mundial que dirigia um caminhão de leite e de uma órfã que trabalhou como garçonete e auxiliar de enfermagem, Hoffmann cresceu em Washington, no estado do Missouri. A família viveu sem água quente encanada até que ele chegasse ao ensino médio.

Na juventude, cogitou seguir caminhos mais imediatos, como trabalhar em vendas ou se tornar barbeiro. Acabou ingressando na faculdade com bolsa esportiva para futebol americano e beisebol. Após perder a bolsa por conta de lesões, custeou os estudos trabalhando em fábricas e enfardando feno, formando-se em segurança industrial e saúde ocupacional.

A fundação da DHR Global e o primeiro salto financeiro

Depois de uma década trabalhando para outras empresas, Hoffmann decidiu empreender. Em 1989, aos 33 anos, hipotecou a própria casa duas vezes para fundar a DHR Global, uma empresa de recrutamento executivo.

A companhia se tornou o ponto de partida de toda a sua trajetória empresarial. Hoje, a DHR conta com 50 escritórios e foi a base financeira que permitiu ao investidor ampliar sua atuação para outros setores.

O primeiro grande erro: bicicletas elétricas

O primeiro investimento fora de sua especialidade veio após conhecer Lee Iacocca, ex-presidente da Chrysler. Influenciado pela reputação do executivo, Hoffmann entrou no negócio de bicicletas elétricas da EV Global.

A estratégia previa vender bicicletas dobráveis em concessionárias de automóveis, em vez de grandes varejistas como o Walmart. A empresa fechou as portas em menos de três anos, e Hoffmann perdeu quase US$ 1 milhão. A avaliação posterior foi direta: o produto estava à frente do seu tempo.

Tecnologia promissora, execução falha

O segundo fracasso veio com a Reliable Power, empresa criada ao lado de John Walter, ex-presidente da RR Donnelley & Sons e da AT&T. A proposta era manter o fornecimento de energia quando geradores falhassem.

Apesar de conquistar clientes relevantes como General Electric e Deere, a tecnologia não se mostrou confiável o suficiente. O negócio foi encerrado, reforçando os riscos de apostas em soluções ainda imaturas.

Governança familiar e ritmo acelerado de aquisições

Aos 73 anos, Hoffmann deixou o cargo de CEO em 2022, transferindo a gestão diária para os filhos. Geoff passou a liderar a área de private equity, enquanto Greg assumiu os empreendimentos imobiliários.

Mesmo fora da operação diária, Hoffmann segue envolvido nas decisões estratégicas e fechou 13 aquisições apenas em 2025, incluindo um jornal regional, um fornecedor de hortifrúti especializado e uma empresa de transporte de luxo na Flórida.