'House of the Dragon': Ana Maria Braga vira Targaryen em série do Nubank

A série "House of the Dragon" chegou a sua segunda temporada neste ano com "Fogo e Sangue" e tem levado várias marcas a apostar em campanhas publicitárias inspiradas na produção. O Nubank, por exemplo, apostou na saga do "Sir Nunoryus, o mestre das finanças", que tem como objetivo trazer mais facilidade para as finanças. E nesta quinta-feira, 11, apresenta o mais novo episódio dessa série: Ana Maria Targaryen, primeira de seu nome, Rainha de Westeros, Dos Ândalos e Dos Roinares.

A apresentadora entra para a brincadeira para incorporar uma rainha inspirada em Rhaenyra Targaryen, uma das personagens mais amadas de "House of the Dragon". Desde os lançamentos de episódios de "Game of Thrones", Ana Maria Braga é alvo de vários "memes" nas redes sociais, de pessoas que a imaginavam como ela seria na série. A campanha publicitária também é uma resposta do Nubank à altura para os fãs criativos que criaram montagens dela.

A história é mais uma ação que celebra a parceria entre Nubank e o serviço de streaming Max. Clientes Nubank+ contam com 12 meses de assinatura inclusa na plataforma de streaming, sem custo adicional no plano básico com anúncios.

Veja a história de Ana Maria Targaryen

Após a estreia do primeiro episódio, "Caixinha das Rainhas", chega a vez da artista brilhar em seu caminho para ascender ao trono. Na pele da terceira aspirante em meio a uma disputa acirrada entre duas rainhas, Ana Maria não busca apenas reivindicar seu direito ao reinado — ela tem uma arma secreta: Nunoryus, o mestre das finanças, cujo conhecimento é essencial para articular seu plano e conquistar o comando do reino. Rumo à coroa, ela procura equipar sua estratégia com um empréstimo, ecoando o espírito inovador e simples dos produtos do Nu.

Veja a campanha completa do Nubank, inspirada em 'House of the Dragon'

E se existisse um Nubank em reinos do mundo da ficção? O personagem Nunoryus é o mestre das finanças que resolve problemas quebrando burocracias e simplificando a economia do reino, assim como o Nubank facilita a vida de seus clientes. Em dois episódios, o Nu apresenta como Nunoryus gerencia as finanças do reino enquanto dragões e rainhas travam suas batalhas.

Onde assistir 'House of the Dragon'?

Todos os episódios da primeira temporada estão disponíveis na plataforma Max. A segunda temporada tem lançado episódios semanalmente, aos domingos, desde 16 de junho de 2024.