'House of the Dragon': exposição temática da série chega a São Paulo; veja como visitar

Em junho deste ano, a série "House of the Dragon" ("A Casa do Dragão") retornou ao streaming da Max para sua segunda temporada. O que significa dizer que as noites de domingo, pelo menos até o começo de agosto, ficam mais divertidas. Mas não precisam ficar restritas à TV.

Até o dia 25 de agosto, está aberta a "Game of Thrones & House of the Dragon Experience", uma exposição interativa que homenageia ambas as séries. A exibição conta com recriações oficiais de cenários, adereços, objetos de cena e efeitos especiais. Há oportunidades para fotos e vídeos, incluindo um espaço especial com o tão característico trono de ferro.

Localizada no Shopping Center Norte, em São Paulo, a exposição é uma parceria entre a Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment (WBDGTE) e a 2a1, com apoio do Nubank e do Outback. Além de ter os espaços dedicados à fotografia, o local conta ainda com uma loja oficial com produtos exclusivos, com um restaurante temático do Outback e com a venda de dois licores baseados na série, um de "fogo" e o outro de "gelo", que podem ser degustados ao final da visita.

Veja as fotos da exposição de 'House of the Dragon'

1 /8 (GOT Experience 14)

2 /8 (GOT Experience 08)

3 /8 (GOT Experience 07)

4 /8 (GOT Experience 06)

5 /8 (GOT Experience 04)

6 /8 (GOT Experience 03)

7 /8 (GOT Experience 02)

8/8 (GOT Experience 01)

Espaços interativos com dragões e cenários das séries

Dentro da exposição, logo no início, já é possível observar ao longe uma réplica de Syrax, o dragão da rainha Rhaenerys Targaryen. Além de quizzes sobre os personagens e jogos interativos dentro do espaço, que fica no estacionamento do shoppping, há também recriações de crânios dos dragões e de cenários icônicos de "Game of Thrones", como o salão das muitas faces, onde é possível reproduzir o rosto dos visitantes nas paredes.

Recriações de figurino também estão na experiência, como espadas de personagens lendários como Jon Snow, Daemon Targaryen, Arya Stark e outros. Representações de novos ovos de dragão também estampam o local.

Além das experiências da exposição, há um espaço dedicado ao Nubank, no qual é possível fazer um jogo interativo. Os fãs também podem desfrutar de uma experiência gastronômica em uma grande taverna do Outback Steakhouse, com hambúrgueres temáticos.

Quanto custa o ingresso da experiência?

A experiência completa dá direito à entrada na exposição e permanência no restaurante sem mesa marcada, livre para circulação por 1h20 à cada sessão com horários fixados. Cada ingresso também dará direito a um combo com escolha de 1 lanche (4 opções diferentes) e acompanha fritas. É possível também optar pelo combo família, um pacote para três ou mais pessoas.

Os ingressos são limitados, com limite de 10 ingressos por CPF. A venda é feita tanto na bilheteria local, localizada no estacionamento do Shopping Center Norte, quanto no site oficial do evento.

Individual Promocional: (quarta a sexta feira, das 11h30 às 17h30) – inteira (R$40) e meia-entrada (20);

Individual (sexta feira a partir das 18h30 a domingos, feriados) – inteira (R$50) e meia-entrada (R$25);

Combo promocional: (quarta a sexta feira, até às 17h30) visitação e Experiência gourmet (incluso visitação + lanche do outback acompanha fritas R$ 90);

Combo (sexta-feiras a partir das 18h30 a domingos e feriados). visitação e experiência gourmet (incluso visitação + lanche do outback acompanha fritas R$ 110);

Como chegar à exposição de 'House of the Dragon' e 'Game of Thrones'?

A exposição está localizada no estacionamento do Shopping Center Norte, na Rua Travessa Casalbuono, 120 – Vila Guilherme – São Paulo/SP .

Veja o horário de funcionamento da exposição

A exposição está em funcionamento de quarta-feira à sexta-feira, das 11h30 às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 22h. A classificação é livre, mas menores de idade só podem entrar no espaço acompanhados de um responsável.