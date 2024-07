20ª temporada de Grey's Anatomy estreia nesta terça; saiba tudo que precisa antes de assistir

Os fãs de séries de medicina e drama têm uma nova alternativa de entretenimento. Nesta terça-feira, 16, será lançada a 20ª temporada de “Grey’s Anatomy” no Brasil.

Com a chegada da série, novos dramas e conflitos dentro do Grey Sloan Memorial Hospital serão inseridos nos episódios. Agora, a história se concentra nos romances entre os novos estagiários e explora as consequências dos eventos do final da 19ª temporada.

Quem está no elenco da nova temporada?

Este é o primeiro ano sem a atriz Ellen Pompeo como a protagonista regular e o retorno de Jessica Capshaw como a médica pediatra Arizona Robbins e Alex Landi como o Dr. Nico Kim, que haviam deixado o programa.

Nomes como James Pickens Jr. (Richard Webber), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd) e Camilla Luddington (Jo Wilson) continuam na trama. No entanto, Kelly McCreary (Maggie Pierce) deixa a produção.

A 20ª temporada também conta com a participação da atriz brasileira Bianca Comparato. Quando o episódio em que ela apareceu foi ao ar nos Estados Unidos, ela celebrou nas redes sociais: “É uma honra fazer participação numa série que sou fã há 20 anos.”

Relembre o fim da 19º temporada

Na temporada anterior, Teddy desmaiou enquanto se preparava para realizar um procedimento e não respondeu ao choque de desfibrilação aplicado por seu marido, Owen. Na mesa de cirurgia, o paciente teve uma parada cardíaca.

Dentro do complexo hospitalar, Jo e Link se beijaram depois dele se declarar para a médica. Meredith e Nick também protagonizaram um beijo, e a cirurgiã revelou que não escutou ele dizer que a amava antes de partir para Boston. Ainda no âmbito romântico, Maggie e Winston, que estavam separados, se reconciliam.

No último episódio de 19º temporada, Miranda recebeu o prêmio Catherine Fox por seu trabalho em cuidados reprodutivos.

Onde assistir à nova temporada de Grey's Anatomy?

Grey's Anatomy será exibido às 22h no Sony Channel. A temporada conta com 10 episódios, que serão lançados semanalmente às terças-feiras, no mesmo horário, no canal de TV paga.

Veja o trailer a seguir