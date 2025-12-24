Como rastrear o Papai Noel em tempo real no Natal

Na noite de Natal, tecnologia e tradição se encontram para manter viva a fantasia do Papai Noel. Em diferentes países, internautas acompanham em tempo real o trajeto do trenó e de suas renas enquanto ele “viaja” pelo mundo distribuindo presentes.

O monitoramento é realizado por diversas plataformas digitais, que simulam a jornada global do personagem ao longo da madrugada natalina.

Plataformas que acompanham o trajeto em tempo real

Conhecido pelo rastreamento de voos comerciais e aeronaves, o FlightRadar24 acompanha desde as primeiras horas desta sexta-feira, 24, o trajeto do Papai Noel.

Outra referência tradicional é o Norad Tracks Santa, serviço do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad), órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, que monitora simbolicamente a rota do bom velhinho todos os anos.

Jornada começa pela Oceania e segue pelo planeta

Até a manhã desta sexta-feira, 24, no horário de Brasília, o Papai Noel já havia passado por Nova Zelândia, Austrália e Filipinas.

A rota tradicional tem início na Oceania e segue pela Ásia, Europa, África e pelas Américas ao longo da madrugada de Natal.

Google oferece experiência interativa

Outra opção para acompanhar a jornada é o Google. O site de busca lançou uma página especial dedicada ao rastreamento do trenó do Papai Noel.

Além do monitoramento do trajeto, a plataforma oferece jogos interativos, ampliando a experiência digital do público durante a noite de Natal.