30 frases de Natal para mandar no WhatsApp

Mensagens prontas para compartilhar no WhatsApp e espalhar o espírito de paz, amor e esperança na data mais simbólica do ano

Natal: veja frases para enviar no WhatsApp ( Maria Korneeva/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08h16.

Mensagens curtas, afetivas e fáceis de compartilhar ajudam a espalhar o espírito natalino nas redes. Reunimos 30 frases de Natal ideais para enviar no WhatsApp e celebrar a data com palavras de paz, amor e esperança.

30 frases de Natal para WhatsApp

  1. 🎄 Que o Natal traga paz, amor e muita alegria para sua vida e sua família!

  2. 🎅 Neste Natal, desejo que todos os seus sonhos se tornem realidade. Feliz Natal!

  3. ⛄ Que a magia do Natal encha seu coração de esperança e seu lar de felicidade.

  4. 🎁 Feliz Natal! Que este seja um ano repleto de momentos especiais ao lado das pessoas que você ama.

  5. 🕯️ Neste Natal, que você receba todo o amor e carinho que merece. Boas festas!

  6. ❄️ Que a luz do Natal ilumine seu caminho e traga prosperidade para o novo ano!

  7. 🎄 Feliz Natal para você e sua família! Que seja um momento de muita paz e união.

  8. 💝 Que este Natal seja tão especial quanto você é. Aproveite cada momento!

  9. 🌟 Desejo que a magia natalina transforme seus dias em momentos inesquecíveis. Feliz Natal!

  10. 🎊 Que a alegria do Natal permaneça em seu coração durante todo o ano que vem!

  11. 🎀 Feliz Natal! Que você tenha muita paz, saúde e amor nesta época tão especial.

  12. 🔔 Que cada minuto deste Natal seja preenchido com sorrisos, abraços e muita felicidade!

  13. ✨ Neste Natal, que todos os seus desejos se realizem. Boas festas e um ótimo ano novo!

  14. 🎁 Que o espírito natalino traga harmonia e alegria para sua família e para seu coração.

  15. 🌙 Feliz Natal! Que este seja um momento para celebrar o amor que une as pessoas.

  16. 🎅 Desejo um Natal mágico, repleto de surpresas e momentos inesquecíveis ao seu lado!

  17. 💫 Que a paz, a saúde e a felicidade sejam seus presentes neste Natal tão especial!

  18. 🎄 Feliz Natal para quem faz minha vida mais alegre! Obrigado por estar sempre lá.

  19. 🕯️ Que o Natal nos relembre o valor das pessoas especiais em nossas vidas. Feliz Natal!

  20. ⛄ Neste Natal, desejo que você viva cada instante com plenitude e alegria. Boas festas!

  21. 🌟 Que a luz natalina ilumine seus caminhos e traga sucesso para o próximo ano!

  22. 🎊 Feliz Natal! Que você sinta o calor do amor e a magia desta época especial.

  23. 💝 Desejo que este Natal seja cheio de risadas, abraços e momentos para se guardar para sempre.

  24. 🎀 Que a alegria e a paz do Natal transformem seus dias em algo verdadeiramente especial.

  25. 🔔 Feliz Natal para você! Que seja um tempo de reflexão, amor e muita felicidade em família.

  26. ✨ Neste Natal, que você tenha tudo aquilo que seu coração deseja. Boas festas!

  27. 🎁 Que a magia natalina permaneça viva em seu coração e inspire você sempre!

  28. 🌙 Feliz Natal! Que você compartilhe momentos lindos com as pessoas que mais ama.

  29. 💫 Desejo que este Natal seja o início de um ano repleto de vitórias e realizações!

  30. 🎄 Que a paz e a alegria do Natal preencham sua vida de esperança e amor. Feliz Natal!

