Como limpar sua garrafa Stanley

A Stanley publicou um guia completo com dicas práticas para garantir a durabilidade das suas garrafas térmicas, que se tornaram populares no Brasil e fazem parte da “Legião” de consumidores da marca.

O conteúdo explica como fazer a primeira limpeza, quais líquidos são permitidos, o que pode danificar o produto e como funciona a garantia vitalícia.

Como higienizar corretamente

Antes do primeiro uso, a recomendação é lavar com água morna e detergente neutro, deixando agir por cinco minutos. A marca não utiliza o termo “curar” a garrafa.

Para limpeza profunda, a orientação é deixar uma mistura de bicarbonato de sódio e água morna por uma hora, enxaguar e deixar secar com a boca virada para baixo.

O que não colocar na garrafa

A Stanley recomenda não usar os produtos para armazenar:

bebidas lácteas ou fermentadas

gaseificados (exceto linha bar)

medicamentos, cosméticos ou produtos químicos

gelo seco ou fluidos biológicos

Esses materiais podem danificar a vedação, causar acúmulo de pressão e comprometer a tampa.

Micro-ondas e congelador? Não pode

A Stanley reforça que os produtos não devem ser colocados em micro-ondas nem congelador. Para manter a temperatura, recomenda-se pré-aquecer ou pré-resfriar com água quente ou gelada antes de adicionar a bebida.

Garantia vitalícia: o que cobre

A marca oferece garantia contra defeitos de fabricação em peças como válvulas, gaxetas, molas e vedação. Desgaste natural pelo uso também é coberto.

Não são cobertos pela garantia:

quebras, amassados, riscos

uso incorreto ou acidentes

Como acionar a assistência

O cliente deve registrar o pedido nos canais oficiais, enviar o produto lacrado e usar um código fornecido pela empresa para frete gratuito via Correios.

O processo de análise leva até 30 dias. Se confirmado defeito de fábrica, a troca é feita por uma nova unidade do mesmo modelo e cor (se disponível). Caso contrário, o item é devolvido.

A empresa afirma que todos os detalhes sobre a política estão disponíveis no site oficial.