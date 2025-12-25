Como limpar sua garrafa Stanley

A Stanley publicou um guia completo com dicas práticas para garantir a durabilidade das suas garrafas térmicas, que se tornaram populares no Brasil e fazem parte da “Legião” de consumidores da marca.
O conteúdo explica como fazer a primeira limpeza, quais líquidos são permitidos, o que pode danificar o produto e como funciona a garantia vitalícia.
Como higienizar corretamente
Antes do primeiro uso, a recomendação é lavar com água morna e detergente neutro, deixando agir por cinco minutos. A marca não utiliza o termo “curar” a garrafa.
Para limpeza profunda, a orientação é deixar uma mistura de bicarbonato de sódio e água morna por uma hora, enxaguar e deixar secar com a boca virada para baixo.
O que não colocar na garrafa
A Stanley recomenda não usar os produtos para armazenar:
- bebidas lácteas ou fermentadas
- gaseificados (exceto linha bar)
- medicamentos, cosméticos ou produtos químicos
- gelo seco ou fluidos biológicos
Esses materiais podem danificar a vedação, causar acúmulo de pressão e comprometer a tampa.
Micro-ondas e congelador? Não pode
A Stanley reforça que os produtos não devem ser colocados em micro-ondas nem congelador. Para manter a temperatura, recomenda-se pré-aquecer ou pré-resfriar com água quente ou gelada antes de adicionar a bebida.
Garantia vitalícia: o que cobre
A marca oferece garantia contra defeitos de fabricação em peças como válvulas, gaxetas, molas e vedação. Desgaste natural pelo uso também é coberto.
Não são cobertos pela garantia:
- quebras, amassados, riscos
- uso incorreto ou acidentes
Como acionar a assistência
O cliente deve registrar o pedido nos canais oficiais, enviar o produto lacrado e usar um código fornecido pela empresa para frete gratuito via Correios.
O processo de análise leva até 30 dias. Se confirmado defeito de fábrica, a troca é feita por uma nova unidade do mesmo modelo e cor (se disponível). Caso contrário, o item é devolvido.
A empresa afirma que todos os detalhes sobre a política estão disponíveis no site oficial.