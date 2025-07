Stanley: como marca centenária conquistou a gen z e agora tem R$ 4 bi de receita

A Stanley 1913, marca centenária e conhecida por seus copos térmicos resistentes e de alta performance, viveu um crescimento astronômico nos últimos anos.

De acordo com dados da CNBC Make It, a receita da empresa saltou de cerca de US$ 73 milhões em 2019 para impressionantes US$ 750 milhões em 2023, equivalente a aproximadamente R$ 4 bilhões, na cotação atual — um aumento superior a dez vezes em apenas quatro anos.

O crescimento foi impulsionado por uma combinação eficaz de marketing digital, reposicionamento estratégico da marca e o enorme sucesso do modelo Quencher Tumbler, que já vendeu aproximadamente 10 milhões de unidades até 2023.

A escalada expressiva também foi influenciada por movimentos de marketing, como campanhas virais nas redes sociais. Um exemplo marcante foi a repercussão de um vídeo no TikTok, no qual uma mulher teve seu carro incendiado, mas ao pegar seu copo térmico Stanley, constatou que o gelo dentro do objeto permaneceu intacto.

O carro da mulher pega fogo, quando entra e pega o copo térmico da Stanley ela vê que o gelo ainda está intacto Ela viralizou, fazendo mega publicidade da qualidade do copo. O dono da Stanley viu e agora vão dar um carro novo para a moça 👏👏👏pic.twitter.com/w9RhrzmEsN — Bryanna Nasck (@BryannaNasck) November 17, 2023

Um legado centenário e reinvenção contínua

Desde sua criação em 1913 por William Stanley Jr., quando foi desenvolvida a primeira garrafa térmica metálica com isolamento a vácuo — uma revolução que substituiu os frágeis recipientes de vidro da época — a Stanley foi distribuída como sinônima de durabilidade, excelência e inovação térmica.

Ao longo do século, a marca manteve uma confiança sólida ao fornecer produtos resistentes e funcionais, capazes de manter temperaturas por longos períodos, conquistando tanto consumidores tradicionais quanto públicos exigentes em diversas atividades ao ar livre.

Nas últimas décadas, a Stanley conseguiu se reinventar para acompanhar as tendências e necessidades contemporâneas. Especialmente a partir do relançamento do copo Quencher em 2016, a marca passou por uma renovação de identidade, com um design mais moderno.

Operação global e estrutura empresarial

Atualmente, a Stanley conta com cerca de 895 funcionários distribuídos globalmente, e 42% estão localizados fora da América do Norte, em centros importantes como Rio de Janeiro, Amsterdã e Xangai, o que reforça sua presença internacional e capacidade logística eficiente.

A Stanley 1913 é uma marca integrante do portfólio da Pacific Market International (PMI), líder mundial em design, fabricação e comercialização de recipientes sustentáveis para alimentos e bebidas.

A PMI foi fundada em 1983 em Seattle e adquiriu a Stanley em 2002. Desde então, ampliou seu portfólio com outras marcas consolidadas, como a Aladdin, além de firmar parcerias estratégicas com grandes redes varejistas, incluindo a Starbucks.