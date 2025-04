Como fazer o boneco colecionável no ChatGPT? Confira passo a passo

Após o sucesso da tendência de transformar fotos no estilo Studio Ghibli, uma nova moda começa a se destacar nas redes sociais na última semana: a criação de versões de bonecos colecionáveis a partir de fotos.

Com a recente atualização do ChatGPT, que trouxe melhorias na criação de imagens, agora é possível transformar sua foto em uma versão personalizada de boneco colecionável, aproveitando as novas funcionalidades da plataforma.

Além disso, a inteligência artificial da plataforma agora oferece a possibilidade de converter imagens em arte em diversos estilos, dando mais opções para personalização.

Como criar sua versão de boneco colecionável no ChatGPT e embarcar na tendência

Diferente de recriar uma imagem no estilo do Studio Ghibli, o processo para criar seu boneco colecionável exige um pouco mais de detalhes. Você precisará da foto da pessoa que quer transformar, mas também será necessário especificar os acessórios e características que o boneco deve ter.

Você pode ainda guiar o ChatGPT sobre como deve ser a embalagem do brinquedo, escolher um nome para ele e personalizar outros aspectos.

Para acessar essa função, é necessário ter a versão paga do ChatGPT. Prepare-se, pois a geração de imagens pode demorar um pouco mais do que o habitual.

Confira o prompt para criar seu boneco colecionável

Imagem da trend do boneco colecionável foi gerada por meio do ChatGPT (Reprodução)

Nós testamos o prompt para criar um boneco do carnavalesco e personalidade do repórter Mateus Omena. Veja o prompt escrito e adapte conforme o que você quer criar.

"Crie uma imagem de um boneco usando como inspiração a imagem que vou fornecer a seguir. A caixa precisa ter o visual similar às das caixas de bonecos vendidas em lojas, na qual há um gancho ou suporte para pendurar a caixa no mostruário. No lado do boneco estão seus acessórios: um notebook, um livro e uma mala de viagem. A caixa precisa ter a cor bege. O texto do nome do boneco é Action Figure Mateus Omena."