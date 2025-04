Google amplia acesso ao Gemini Live, seu assistente por voz com câmera integrada

O Google anunciou que está expandindo a disponibilidade do Gemini Live, que permite que usuários façam perguntas para o chatbot sobre coisas que estão ao seu redor. Agora, a ferramenta está disponível em dispositivos do Pixel 9 e Galaxy S25.

Em breve, o Gemini Live também chegará nos demais aparelhos Android, mas apenas para assinantes do Gemini Advanced, informou a companhia em nota publicada na segunda-feira, 7.

O Google lançou a ferramenta em agosto de 2024 em resposta ao Advanced Voice Mode, da OpenAI, dona do ChatGPT. Por meio do Gemini Live, o usuário pode manter conversas aprofundadas com o chatbot do Google por voz. A ferramenta oferece suporte para mais de 45 idiomas.

Ao apontar a câmera para uma gaveta bagunçada, o usuário pode perguntar como melhorar a organização do espaço e receber conselhos sobre como categorizar itens, maximizar o espaço ou identificar o que pode ser descartado.

Também é possível compartilhar a tela do smartphone com o Gemini Live, o que permite, por exemplo, que o chatbot contribua com ideias a partir de imagens salvas no dispositivo que servem de inspiração.