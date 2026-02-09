Pop

Como fazer a trend da caricatura no ChatGPT

Imagens geradas por inteligência artificial usam fotos e histórico de conversas para criar caricaturas personalizadas que se espalham por X, Instagram e TikTok.

Caricatura de IA: saiba como fazer a trend (Imagem gerada por IA )

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 05h41.

A chamada trend da caricatura com IA transformou a criação de ilustrações personalizadas em um fenômeno nas redes sociais. Usuários recorrem a ferramentas de inteligência artificial para gerar desenhos próprios com traços exagerados e situações inspiradas em rotinas pessoais, profissionais e de lazer.

O processo combina o envio de uma foto — geralmente uma selfie — com o uso do histórico de conversas mantidas na plataforma. A partir desses dados, a IA identifica padrões de comportamento, interesses frequentes e temas recorrentes para compor a imagem final.

O resultado são caricaturas com aparência criativa e bem-humorada, que mantêm semelhança com as características físicas do usuário. As imagens passaram a circular de forma intensa em plataformas como X, Instagram e TikTok, impulsionadas pela facilidade de produção e pelo apelo visual.

Ferramentas e funcionamento

A trend pode ser reproduzida em diferentes serviços capazes de gerar imagens por IA, como ChatGPT e Gemini. Mesmo em versões gratuitas, as plataformas permitem a criação das caricaturas, desde que o usuário carregue uma foto própria e possua algum histórico de interações registrado.

Esse histórico é utilizado como referência para inserir elementos ligados à profissão, estudos, hobbies e hábitos diários. Quanto mais informações disponíveis, maior tende a ser o nível de personalização da caricatura.

Como criar a caricatura

O processo segue etapas simples.

Primeiro, o usuário adiciona uma foto à plataforma escolhida.

Em seguida, insere um comando solicitando a criação da caricatura com base nas conversas anteriores e nos interesses identificados. Após a geração da imagem, o arquivo pode ser baixado e compartilhado nas redes sociais.

Entre os comandos utilizados, é comum pedir um estilo moderno e divertido, com a inclusão de referências ao trabalho e aos hobbies.

