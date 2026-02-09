Como fazer a trend da caricatura de IA no Gemini

A chamada trend da caricatura com inteligência artificial (IA) transformou a criação de ilustrações personalizadas em um fenômeno nas redes sociais. Usuários recorrem a ferramentas de inteligência artificial para gerar desenhos próprios com traços exagerados e situações inspiradas em rotinas pessoais, profissionais e de lazer.

O processo combina o envio de uma foto — geralmente uma selfie — com o uso do histórico de conversas mantidas na plataforma. A partir desses dados, a IA identifica padrões de comportamento, interesses frequentes e temas recorrentes para compor a imagem final.

O resultado são caricaturas com aparência criativa e bem-humorada, que mantêm semelhança com as características físicas do usuário. As imagens passaram a circular de forma intensa em plataformas como X, Instagram e TikTok, impulsionadas pela facilidade de produção e pelo apelo visual.

Como criar caricatura com IA no Gemini

O Gemini, plataforma de inteligência artificial do Google, permite gerar caricaturas personalizadas a partir de uma foto e do histórico de interações do usuário.

Passo a passo no Gemini

Acesse o Gemini com sua conta Google

Envie uma foto própria, de preferência uma selfie com boa iluminação e enquadramento frontal

Digite um comando solicitando a caricatura, indicando que a IA deve usar a imagem e o histórico de conversas

Peça a inclusão de elementos ligados à sua rotina, como profissão, estudos, hobbies ou hábitos

Defina o estilo desejado, como traços exagerados, visual moderno ou tom bem-humorado

Aguarde a geração da imagem pela plataforma

Como melhorar o resultado da caricatura

Utilize fotos nítidas e recentes

Seja específico no comando, citando interesses e contextos pessoais

Indique cenários ou objetos relacionados ao trabalho ou lazer

Ajuste o pedido caso queira mais ou menos exagero nos traços

Salvar e compartilhar