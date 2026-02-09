Pop

Como fazer a trend da caricatura de IA no Gemini

Processo combina o envio de uma foto — geralmente uma selfie — com o uso do histórico de conversas mantidas na plataforma

Da Redação
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 07h32.

A chamada trend da caricatura com inteligência artificial (IA) transformou a criação de ilustrações personalizadas em um fenômeno nas redes sociais. Usuários recorrem a ferramentas de inteligência artificial para gerar desenhos próprios com traços exagerados e situações inspiradas em rotinas pessoais, profissionais e de lazer.

O processo combina o envio de uma foto — geralmente uma selfie — com o uso do histórico de conversas mantidas na plataforma. A partir desses dados, a IA identifica padrões de comportamento, interesses frequentes e temas recorrentes para compor a imagem final.

O resultado são caricaturas com aparência criativa e bem-humorada, que mantêm semelhança com as características físicas do usuário. As imagens passaram a circular de forma intensa em plataformas como X, Instagram e TikTok, impulsionadas pela facilidade de produção e pelo apelo visual.

Como fazer a trend da caricatura no ChatGPT

Como criar caricatura com IA no Gemini

O Gemini, plataforma de inteligência artificial do Google, permite gerar caricaturas personalizadas a partir de uma foto e do histórico de interações do usuário.

Passo a passo no Gemini

  • Acesse o Gemini com sua conta Google

  • Envie uma foto própria, de preferência uma selfie com boa iluminação e enquadramento frontal

  • Digite um comando solicitando a caricatura, indicando que a IA deve usar a imagem e o histórico de conversas

  • Peça a inclusão de elementos ligados à sua rotina, como profissão, estudos, hobbies ou hábitos

  • Defina o estilo desejado, como traços exagerados, visual moderno ou tom bem-humorado

  • Aguarde a geração da imagem pela plataforma

Como melhorar o resultado da caricatura

  • Utilize fotos nítidas e recentes

  • Seja específico no comando, citando interesses e contextos pessoais

  • Indique cenários ou objetos relacionados ao trabalho ou lazer

  • Ajuste o pedido caso queira mais ou menos exagero nos traços

Salvar e compartilhar

  • Após a geração, faça o download da imagem diretamente na interface do Gemini

  • Compartilhe o arquivo em redes sociais como Instagram, TikTok ou X

