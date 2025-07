Com Barbie em baixa e Hot Wheels em alta, Mattel registra queda de 6% nas vendas

Com vendas em queda e menos lançamentos, a boneca Barbie perdeu força e puxou para baixo 19% na receita da linha de bonecas da Mattel no segundo trimestre de 2025, afetando o desempenho geral da companhia. A empresa somou US$ 335 milhões em vendas nesse segmento, que inclui marcas como Barbie, American Girl e Barney.

A Mattel fechou o trimestre com queda de 6% na receita líquida total, para US$ 1,02 bilhão. O lucro líquido foi de US$ 53 milhões, US$ 4 milhões abaixo do resultado de um ano antes.

Na teleconferência de resultados desta quarta-feira, 23, o novo diretor financeiro da Mattel, Paul Ruh, afirmou que a queda foi causada “principalmente pela redução no número de novos lançamentos da Barbie”. O CEO Ynon Kreiz também apontou a “menor promoção por parte dos varejistas” como fator relevante para o baixo desempenho.

Hot Wheels cresce, mas não evita queda na receita total da empresa

Enquanto as bonecas caíram, outros produtos da empresa se saíram melhor. A divisão de veículos, puxada pela Hot Wheels, cresceu 10% na comparação anual, com receita de US$ 407 milhões.

Mesmo assim, segundo reportagem da Business Insider, a força dos carrinhos não foi suficiente para segurar as pontas da companhia.

Empresa aposta em recuperação da Barbie no segundo semestre

Apesar do trimestre fraco, a Mattel espera uma recuperação nos próximos meses. “Vamos observar uma melhora nas tendências da Barbie no segundo semestre, com novas inovações, parcerias e ativações”, afirmou Kreiz.

As ações da companhia caíram quase 5% no after-hours desta quarta-feira. Ainda assim, acumulam alta de cerca de 17% nos últimos 12 meses.

A Mattel confirmou que aumentou os preços dos brinquedos neste trimestre para compensar o impacto das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Entre os produtos com reajuste estão as bonecas.

“Mesmo com os aumentos de preço - que já foram implementados -, cerca de 40% a 50% dos nossos produtos nos EUA continuarão abaixo de US$ 20”, garantiu Kreiz.