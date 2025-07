Nokia tem queda de 29% no lucro com impacto de tarifas e dólar fraco

A Nokia registrou queda de 29% no lucro operacional ajustado do segundo trimestre, pressionada pela valorização do euro frente ao dólar e pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

A fabricante de equipamentos informou lucro de € 301 milhões no período, abaixo dos €423 milhões de um ano atrás e também abaixo da expectativa de analistas, que previam € 399 milhões.

A receita subiu 2% na comparação anual, para € 4,55 bilhões, mas, de acordo com a reportagem, ficou fora da previsão de € 4,78 bilhões. Já as ações da companhia recuaram 7,6% na quarta-feira, 23, em Helsinque, após a empresa revisar para baixo suas projeções para 2025. No acumulado do ano, os papéis caíram 12%.

Impacto do câmbio deve tirar € 230 milhões do lucro anual

A Nokia havia alertado nesta semana que a desvalorização do dólar poderia reduzir em cerca de €230 milhões o lucro de 2025. As tarifas comerciais devem representar um impacto adicional de €50 milhões a €80 milhões.

Segundo a reportagem, o CEO Justin Hotard, que assumiu o cargo no último trimestre, enfrenta um cenário desafiador em meio à desaceleração global no setor de telecomunicações. Segundo ele, a empresa vai simplificar sua estrutura corporativa para ganhar agilidade e melhorar a produtividade. “Estamos unificando nossas funções corporativas para construir uma cultura mais coesa e destravar ganhos operacionais”, afirmou em um comunicado.

Concorrência com Ericsson e retração nas redes móveis pesam

A divisão de redes móveis, a segunda maior da empresa, também puxou o desempenho para baixo. A receita do setor caiu 13% em relação ao ano anterior. A queda foi influenciada por um pagamento pontual feito em 2024, após a Nokia fechar um acordo de contrato com a AT&T. A operadora norte-americana acabou escolhendo a Ericsson para um novo contrato de US$ 14 bilhões.

A expectativa da companhia é que as vendas melhorem na segunda metade do ano, com operadoras na Índia voltando a investir após trimestres mais fracos, de acordo com a Bloomberg. Mesmo assim, a volatilidade do câmbio continua sendo uma ameaça: segundo Hotard, cada variação de 1 centavo no câmbio dólar-euro pode impactar entre €10 milhões e €15 milhões no lucro operacional.

A nova projeção da empresa para 2025 é de lucro operacional entre €1,6 bilhão e €2,1 bilhões. Antes, a expectativa era de até €2,4 bilhões. A rival Ericsson também sinalizou recentemente que o mercado de redes 5G segue frágil e com crescimento limitado no curto prazo.