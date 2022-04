Coldplay em SP e Rio: Vendas de ingressos dos shows extras estão abertas

A venda dos ingressos para os shows extras da banda Coldplay abriram nesta terça-feira, 20. As apresentações da banda em São Paulo e no Rio fazem parte da turnê "Music Of The Spheres". Em apenas algumas horas, os ingressos de várias categorias constam como esgotados no site da Eventim.

Para São Paulo, todos os ingressos aparecem como esgotado. Para o Rio, ainda existem ingressos disponíveis.

A apresentação em terras cariocas será no dia 12 de outubro, no estádio Nilton Santos (Engenhão). Em São Paulo, a terceira data para shows será no dia 18 de outubro, no Allianz Parque. Além da apresentação da banda britânica, a cantora H.E.R. também deve marcar presença na capital paulista.

Na redes sociais, enquanto alguns fãs comemoram que conseguiram comprar o ingresso, outros lamentam não conseguir mais comprar.

EU VOU PRO SHOW DO COLDPLAY COM O @indieologia CARALHO!!!!!! AAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/dyfAzxGBKv — aysha está EULETIZADA 🧤👔🫀🐝 (@klainemills) April 20, 2022

Tentei comprar ingressos pro meu irmão e minha cunhada do show extra do Coldplay e simplesmente em menos de 15 min na tinha esgotado tudo, que sacanagem. — Sant (@thainasantana_) April 20, 2022

Na terça, o Procon-SP, entidade de defesa do consumidor, notificou a Eventim Brasil, empresa responsável pela venda de entradas para o show da banda Coldplay, que acontecerá dias 15 e 16 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo. A notificação ocorreu após os consumidores questionarem pelas redes sociais sobre a venda de ingressos que esgotou rapidamente. Com as reclamações sobre a venda dos shows extras se repetindo, a Eventin pode ser novamente questionada pela entidade.

Onde comprar ingresso do show do Coldplay em São Paulo

Eles estarão disponíveis online e nas bilheterias oficiais, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro; e Estádio do Morumbi, em São Paulo. No canal on-line, a venda será realizada no site da Eventim.

Ao todo, mais de 2,6 milhões de ingressos já foram vendidos para a turnê. No Brasil, em 2022, a banda fará, ao todo, seis shows -- incluindo o Rock in Rio.

Preços dos ingressos do Show do Coldplay em São Paulo

Pista premium - Inteira R$ 980,00 - Meia R$ 490,00

Cadeira inferior - Inteira R$ 750,00 - Meia R$ 375,00

Pista - Inteira R$590,00 - Meia R$ 295,00

Cadeira superior - Inteira R$ 490,00 - Meia R$ 245,00

Preços dos ingressos do Show do Coldplay no Rio de Janeiro

Pista premium Branca - Esgotado

Pista premium Amarela - Inteira R$ 950,00 - Meia R$ 475,00

Pista cadeira Sul - Inteira R$ 520,00 - Meia R$ 260,00

Cadeira inferior leste - Inteira R$ 560,00 - Meia R$ 280,00

Cadeira inferior Oeste - Inteira R$ 560,00 - Meia R$ 280,00

Cadeira superior leste - Inteira R$ 430,00 - Meia R$ 215,00

Cadeira superior Oeste - Inteira R$ 430,00 - Meia R$ 215,00