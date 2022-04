Show do Coldplay: Procon notifica Eventim Brasil sobre venda de ingressos

O Procon-SP, entidade de defesa do consumidor, notificou a Eventim Brasil, empresa responsável pela venda de entradas para o show da banda Coldplay, que acontecerá dias 15 e 16 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.

A notificação ocorreu após os consumidores questionarem pelas redes sociais sobre a venda de ingressos que esgotou rapidamente.

O Procon-SP pede que a empresa comprove qual a carga de ingressos disponibilizados — tanto na pré-venda, quanto na venda ao público em geral — em todas as modalidades e setores e quais os mecanismos adotados para evitar a comercialização na pré-venda e venda de ingressos individuais ou lotes a “cambistas” e empresas terceirizadas.

Além disso, deverá também dar informações sobre a forma de processamento e pagamento dos bilhetes vendidos pelo site e canais de venda físicos; detalhar os custos relativos à aquisição de cada modalidade de ingresso (discriminando taxas, frete, descontos promocionais, entre outros), além de apresentar cópia integral de cada unidade, tal como comercializada ao público consumidor.

O Procon-SP requer também a comprovação do funcionamento dos canais de atendimento aos consumidores para as demandas de natureza operacional e financeira e o envio de cópia do material publicitário e das mídias de divulgação do evento. As explicações deverão ser prestadas até o dia 20.

EXAME Invest pediu o posicionamento da Eventim Brasil sobre a notificação do Procon-SP, mas não recebeu até o momento.