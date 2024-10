'María Callas': filme com Angelina Jolie ganha novo trailer; veja o vídeo

O novo filme de Angelina Jolie, "María Callas", ganhou um novo trailer nesta quinta-feira, 24. Do diretor Pablo Larraín ("Spencer"e "Jackie"), a cinebiografia remonta a história da cantora de ópera grega María Callas, que morreu em 16 de setembro de 1977 na cidade de Paris, na França.

A produção ainda não tem estreia prevista no Brasil, mas está em cartaz na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em algumas sessões reservadas. A primeira exibição do filme foi feita no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, e depois seguiu para os festivais de Nova York e Londres. Angelina Jolie vem sendo citada, desde então, pela crítica especializada para concorrer ao Oscar de 2025 na categoria de Melhor Atriz.

Veja o trailer de 'María Callas', com Angelina Jolie

Quando estreia 'María Callas' no cinema?

O filme ainda não tem data de lançamento no Brasil, mas está em cartaz na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A próxima (e última) sessão será no domingo, 27, no cinema Reserva Cultural, às 19h20. Ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria ou no site da Velox.

Nos Estados Unidos, o longa-metragem tem estreia no dia 10 de janeiro de 2025.

Qual é a história de 'María Callas', com Angelina Jolie?

O filme de Pablo Larraín, o terceiro sobre grandes mulheres da história, retrata o que seriam os últimos dias da cantora de ópera María Callas, que morreu em Paris (França) em 1977. Como um mergulho na vida pessoal da artista, a produção relembra momentos icônicos da carreira de Callas, que vão desde sua rivalidade com Renata Rebaldi ao relacionamento com o milionário Aristotle Onassis.