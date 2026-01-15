As regras que ninguém te ensina: os códigos ocultos do sucesso no ambiente de trabalho

No início da carreira, Gorick Ng seguia à risca o conselho mais repetido por sua mãe: trabalhar duro era o caminho certo para crescer na vida. Mas, com o tempo, ele percebeu que apenas esforço não bastava. Sem saber, estava fora do jogo real, um jogo com regras silenciosas, não escritas, mas fundamentais para avançar profissionalmente.

Hoje consultor de carreira na Universidade de Harvard e autor do best-seller “As Regras Não Ditas”, Ng ensina que existem comportamentos, sinais e códigos internos que moldam a percepção que líderes têm sobre os profissionais.

Quem aprende essas regras avança. Quem não aprende, trava, mesmo com talento e dedicação. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

O que são as 'regras não ditas' do mundo corporativo?

Segundo Ng, essas regras são comportamentos e estratégias que não são ensinadas na escola e quase nunca são explicadas abertamente pelos líderes. Elas são passadas de mentor para aprendiz, de pais para filhos, o que cria um abismo entre quem está “por dentro” e quem tenta adivinhar como se destacar.

Alguns exemplos citados no livro:

Entenda o objetivo final e trabalhe de trás para frente

Saiba quando é hora de seguir, ceder ou recuar

Mostre seu valor antes mesmo que perguntem

Aprenda a identificar padrões, dinâmicas e hierarquias

São “regras sociais” não formalizadas, mas constantemente aplicadas. Quem domina essas habilidades costuma ganhar visibilidade, credibilidade e oportunidades mais rapidamente.

Assertividade e leitura de contexto: habilidades que aceleram sua carreira

O que Ng descreve em sua obra dialoga diretamente com a comunicação assertiva no ambiente de trabalho, tema central da campanha do Na Prática. Saber se expressar com clareza, identificar expectativas implícitas e agir com inteligência emocional são fatores que se tornam diferenciais competitivos.

Não basta ser eficiente. É preciso parecer confiável, alinhado e proativo.

E isso exige algo além de competência técnica: exige leitura de contexto, adaptação e domínio das dinâmicas interpessoais.

