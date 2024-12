Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e ação, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da comédia romântica Como Vender a Lua com Channing Tatum e Scarlett Johansson, que também é produtora. Já na Netflix, estreia da série Black Doves que acompanha Helen Webb (Keira Knightley), esposa inteligente, dedicada, pé no chão e espiã profissional. Há dez anos ela vem passando os segredos do marido político para a misteriosa organização Black Doves.

Como Vender a Lua (Apple TV+)

Scarlett Johansson, que também é produtora, e Channing Tatum estrelam Como Vender a Lua, uma comédia romântica afiada e estilosa ambientada no cenário de grande tensão do histórico pouso do foguete Apollo 11 na Lua. convocada para melhorar a imagem pública da NASA, Kelly Jones (Johansson), uma especialista em marketing, cria um caos no já complicado trabalho do diretor da missão Cole Davis (Tatum). A contagem regressiva realmente começa quando a Casa Branca declara que a missão é muito importante para falhar.

Black Doves (Netflix)

Ambientada em Londres durante o Natal, "Black Doves" é uma história emocionante e cheia de ação sobre amizade e sacrifício. A série acompanha Helen Webb (Keira Knightley), esposa inteligente, dedicada, pé no chão e espiã profissional. Há dez anos ela vem passando os segredos do marido político para a misteriosa organização Black Doves. Após o assassinato de seu amante secreto Jason (Andrew Koji), sua chefe, a enigmática Reed (Sarah Lancashire), chama o velho amigo de Helen, Sam Young (Ben Whishaw), para garantir a segurança dela. Juntos, Helen e Sam embarcam em uma missão para investigar quem matou Jason e qual foi a motivação do crime, levando-os a descobrir uma enorme conspiração conectada ao submundo de Londres que está prestes a deflagrar uma crise geopolítica.

Churchill em Guerra (Netflix)

A série documental em quatro partes examina o papel crucial de Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial e os eventos que fizeram dele o líder ideal para a época. Em cores e com as próprias palavras do estadista, a série mostra a estratégia de Churchill na guerra e o legado que ele deixou.

A Única Mulher na Orquestra (Netflix)

A pioneira do contrabaixo Orin O’Brien nunca buscou os holofotes, mas, quando Leonard Bernstein a contratou em 1966 como a primeira musicista da Filarmônica de Nova York, ela acabou atraindo a atenção da mídia e se tornou um dos talentos mais reconhecidos da sua geração.

Cidade de Asfalto (Prime Video)

Ollie Cross é um jovem paramédico que, enquanto se prepara para o exame de admissão à faculdade de medicina, pega uma carona de ambulância com Gene Rutovsky pelas ruas de Nova York. Rutovsky, veterano de mil batalhas e um dos paramédicos mais experientes da cidades, é seu parceiro e mentor. Com ele, ela aprende tudo o que precisa para tratar os pacientes e sobreviver ao caos diário.