O geek cresceu: pela primeira vez, CCXP terá marca de bebidas alcóolicas como patrocinadora

A CCXP 24, que acontece em São Paulo, celebra 11 anos como o maior evento de cultura pop do mundo. Reunindo cerca de 300 mil pessoas de diversos países, os chamados "geeks" ou "nerds" viajam para conferir a programação, visitar a feira, comprar os itens exclusivos e ter a chance de ver seus artistas favoritos bem de perto. Mas esse público tem mudado de perfil — e principalmente de idade.

Ao longo da última década, o público da CCXP se diversificou e amadureceu. A visão de que a cultura pop é apenas para crianças e adolescentes já não se sustenta. A pesquisa Geek Power 2023, realizada pela Omelete Company, revela que a maior parte dos geeks no Brasil tem entre 22 e 39 anos e pertence às classes B e C. Isso tem chamado atenção de diversas empresas.

No ano passado, foram 105 empresas presentes no evento, um recorde. Agora, a CCXP anuncia uma de suas parcerias mais ousadas da última década: terá a Heineken, marca de bebidas alcoólicas, como patrocinadora do evento. Em outras palavras, o consumo de cerveja não só estará mais disponível, como também estampará toda a convenção.

Heineken na CCXP 2024

A cervejaria terá exclusividade nos segmentos de cervejas alcoólicas e não alcoólicas durante todo o evento. O patrocínio marca também uma nova fase da parceria entre a Heineken e a CCXP. Na edição do ano passado, a Heineken entrou na categoria ‘Apoio’ e em outras edições teve ações de sampling nos lounges do evento.

Para Otávio Juliato, CCO da Omelete Company, o festival vai muito além do evento presencial. "Nossos parceiros entendem isso. Estamos entusiasmados por ter a Heineken ️desde o início do projeto, permitindo conectar os fãs através de ações integradas durante todo o ano em todo o nosso ecossistema.”

A colaboração entre as marcas conta também com a promoção de ações de mídia nos canais Omelete e The Enemy, ampliando a presença e engajamento com o público ao longo de todo o ano.

O geek amadureceu — e toma cerveja

Passando longe dos esteriótipos do passado, as últimas pesquisas de mercado mostram como o público geek anda mudado e, de certa forma, presente em muitas das "tribos" de gostos e personalidades. Eles gostam de super-heróis e desenhos, sim, mas vão muito além disso e tendem a ser mais maduros do que o esperado. Comercialmente falando, têm um perfil que se encaixa no público-alvo das cervejarias.

“Estivemos presentes na CCXP pela primeira vez em 2023 como apoiadores e estamos muito animados por expandir essa parceria. Proporcionar experiências inesquecíveis faz parte do que queremos como marca e a CCXP é um desses festivais que promete momentos únicos para seu público”, diz Guilherme Bailão, diretor de Experiências de Marca e Patrocínios do Grupo Heineken no Brasil.

O fenômeno desse público mais velho, no entanto, também é mais recente. É evidente que adultos consomem os conteúdos e produtos da cultura pop há anos, mas na última década, as crianças que cresceram com a cultura pop enraizada no cotidiano — mais acessível com o avanço da internet — provocaram um efeito mais expressivo de consumo.

Não à toa, o segundo filme com a maior bilheteria do cinema é "Vingadores: Ultimato", a consolidação de uma jornada de dez anos acompanhando super-heróis. Quem começou a assistir a franquia pelo "Homem de Ferro" (2008), com 10 a 15 anos, terminou a saga com 20 ou 25 anos. Passou pela transição entre a infância, adolescência e fase adulta acompanhada desses personagens. Saiu da pipoca com refrigerante no cinema e foi direto para o bar, depois do filme.

Também não é coincidência que os remakes façam tanto sucesso para os Millennials e até para a Geração Z. O sentimento de nostalgia, acompanhado de gerações que consomem (e muito) a cultura pop num geral acaba sendo um prato cheio para as gordas bilheterias dos últimos anos.

Ter os geeks consumindo maior cerveja nos eventos e ter a Heineken como patrocinadora abre uma nova fase para a CCXP como convenção de cultura pop. Uma vez que o perfil desse público envelhece e amadurece, há mais espaço para um novo tipo de diversidade, que pode também ditar a forma como esse público vai consumir conteúdo nos próximos anos. Mas saber como vai ser isso é prever o futuro.