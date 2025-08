Chaves em Acapulco: os segredos e as mentiras do episódio que marcou a série

O episódio em que os personagens de "Chaves" viajam para Acapulco, exibido pela primeira vez em 1977 no México e em 1988 no Brasil, é um dos momentos mais memoráveis da série criada por Roberto Gómez Bolaños.

Este especial não só marcou a transição para uma nova fase do programa, mas também trouxe à tona bastidores interessantes e curiosidades que ilustram o esforço e as dificuldades envolvidas na produção.

O contexto e a viagem a Acapulco (ou Guarujá)

Na trama, os personagens saem da vila para uma viagem à cidade litorânea de Acapulco (no Brasil foi traduzido para Guarujá, embora no primeiro episódio do especial o nome da cidade mexicana foi utilizado), onde se deparam com uma série de confusões típicas do cotidiano de Chaves. O episódio tem uma característica diferenciada por seu cenário mais amplo e pela interação entre os personagens fora da vila. A viagem foi, na verdade, um marco tanto para os personagens quanto para a produção, que buscava inovar e criar um conteúdo especial para o público.

Bastidores e desafios

A gravação em Acapulco não foi simples. A equipe de produção enfrentou desafios logísticos, incluindo a necessidade de transportar todo o elenco e a equipe técnica para um local fora dos estúdios habituais, o que implicou em uma série de adaptações. Para manter a característica de Chaves, as gravações eram realizadas em locais ao ar livre, o que exigiu uma preparação mais intensa em relação à iluminação e ao controle do som.

Fofocas da gentalha

O que muitas pessoas não sabem é que, por trás das câmeras, a gravação desse episódio coincidiu com a confirmação do relacionamento entre Roberto Gómez Bolaños e Florinda Meza (a Dona Florinda). O caso, que começou a se tornar público durante as gravações de Chaves em Acapulco, teve grande impacto, tanto no elenco quanto na dinâmica da produção. Os dois já teriam "pulado a cerca" no Chile, no mesmo ano, durante turnê pelo país.

Embora Roberto Gómez Bolaños já fosse um nome consolidado na indústria televisiva, foi apenas durante as gravações desse episódio que o relacionamento com Florinda Meza ganhou notoriedade. Na época, Bolaños era casado com Graciela Fernández, mas começou a desenvolver uma relação mais próxima com Meza, noiva do então diretor Enrique Segoviano, que dirigiu muitos episódios dos seriados de Bolaños.

Hotel da Televisa?

Por muitos anos foi divulgada a teoria de que o dono da Televisa e magnata mexicano, Emilio Azcárraga Milmo, teria comprado o hotel, e pedido para a equipe do Chaves fazer um episódio lá para promovê-lo. Não há qualquer documento ou declaração que prove essa ligação do local com o dono da rede de televisão.

Hotel Emporio Acapulco, local das gravações do famoso seriado mexicano

A verdade é que o Hotel Continental, hoje Emporio Acapulco, foi o primeiro arranha-céu de uma das avenidas mais famosas de Acapulco. Sua construção começou em 1953 em uma propriedade afastada da zona hoteleira da cidade e pertencia à empresa La Joya de Acapulco, de Miguel Alemán Valdés, ex-presidente mexicano. Redes como Hilton e Hyatt chegaram a operar o espaço, de acordo com informações do livro Origen y evolución del Turismo en Acapulco, de Francisco R. Escudero

A despedida de Quico?

Outro boato é que esse episódio marcou o fim da trajetória de Carlos Villagrán, ator de Quico, no seriado. Não é verdade. Realmente Villagrán estava se afastando do elenco, negociando contratos particulares, shows solo etc. Ele e Bolaños já não estavam se dando bem, pois Villagrán entendia que seu personagem fosse "grande demais" para ficar preso às histórias de Chaves.

O fato é que o último episódio que o Quico de fato gravou foi "A escolinha do Professor Girafales", no final de 1978. A saga em Acapulco aconteceu um ano antes. A confusão se deu porque a Televisa reprisou os episódios de Acapulco no final do ano da saída de Villagrán e muitos entenderam que a música "Boa noite, vizinhança" fosse uma despedida e homenagem ao ator, o que também não é verdade.

Furacão destruiu parte do hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Raymundo Ceja (@rayceja)



O famoso hotel foi bastante atingido pelo furacão Otis que atingiu a cidade em outubro de 2023, com ventos que chegaram a 265 km/h. A governadora da região afirmou na época que 80% da costa da região foram afetados.

O Emporio Acapulco foi reaberto em janeiro do ano passado.