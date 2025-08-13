'Chaves' com IA? Documentário com Dona Florinda vai 'reviver' personagem, diz site

Os fãs de "Chaves" podem comemorar mais uma vez em 2025. O seriado já disponível em algumas das principais plataformas de streaming — a última a oferecer os episódios foi a Netflix, nesta semana —, tem série nova na HBO Max, mas os produtores não pararam por aí. Roberto Gómez Bolaños estará em outra produção para o público, dessa vez, um pouco "diferente".

Segundo informações do portal mexicano El Universal, um documentário sobre Chespirito, com relatos de sua ex-mulher, Florinda Meza (que viveu a Dona Florinda no seriado), vai estrear no Prime Video em setembro deste ano.

A produção deve mostrar detalhes pouco conhecidos do público sobre o relacionamento dos dois atores.

Polêmicas com Florinda

O documentário "Atrévate a Vivir" (“Atreva-se a Viver”) é dirigido por Javier Domnz e vai supostamente "reviver" Bolaños com uso da inteligência artificial. O diretor disse ao portal mexicano que a ideia contar a versão de Meza das históricas que envolveram seu então marido e o restante do elenco do famoso seriado.

A atriz já fez pesadas críticas à produção exibida pela HBO Max, "Chespirito: Sem querer querendo". Florinda, que na trama virou Margarita Ruiz, tinha uma personalidade desagregadora e foi peça importante para o fim do casamento de Bolaños com Graciela Fernandez, com quem teve seis filhos.

A cada semana, Meza ia às redes sociais rebater o conteúdo exibido, dizendo que as versões mostradas ao público eram "falsas, enviesadas e parciais".

Com o novo documentário, os fãs terão a oportunidade de ver o lado dela da história.

Quando o novo documentário do ‘Chaves’ chega ao Brasil?

Ainda não há informações sobre a exibição do documentário no Brasil.

Quem já morreu do seriado?

1. Roberto Gómez Bolaños (Chaves, Chapolin, Dr. Chapatín)

Personagem ganhou popularidade em vários países da América Latina (Divulgação)

O criador e protagonista da série morreu em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos, em Cancún, México. A causa da morte foi uma parada cardíaca relacionada ao avanço do Mal de Parkinson.

2. Ramón Valdés (Seu Madruga)

Ramón Valdés, o ator que imortalizou o personagem Seu Madruga (Divulgação)

Considerado um dos personagens mais queridos, Ramón Valdés morreu em 9 de agosto de 1988, aos 63 anos, vítima de câncer no estômago. Seu legado como comediante permanece forte no México e no Brasil.

3. Angelines Fernández (Dona Clotilde / Bruxa do 71)

Angelines Fernández (Divulgação)

A atriz espanhola, naturalizada mexicana, morreu em 25 de março de 1994, aos 71 anos, devido a um câncer de pulmão. Ela era conhecida pelo passado político contra o regime de Francisco Franco e pela atuação marcante no seriado.

4. Rubén Aguirre (Professor Girafales)

Rubén Aguirre (Reprodução da web)

Rubén Aguirre morreu em 17 de junho de 2016, aos 82 anos, por complicações de pneumonia. Ele enfrentava problemas de saúde desde um acidente de carro em 2007, que afetou sua mobilidade.

5. Raúl 'Chato' Padilla (Jaiminho, o Carteiro)

Raúl Padilla ficou famoso pelo carteiro de Tangamandápio (Divulgação)

O ator que interpretava o preguiçoso carteiro Jaiminho morreu em 3 de fevereiro de 1994, aos 75 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio.

6. Horácio Gómez Bolaños (Godinez)

Irmão de Chespirito interpretou Godínez no seriado (Reprodução)

Irmão de Roberto Bolaños, Horácio interpretava o aluno distraído Godinez. Ele morreu em 21 de novembro de 1999, aos 69 anos, por infarto.