'Casamento às Cegas Brasil' só terá participantes acima de 50 anos; veja trailer e data de estreia

Leonardo Vicentini - 50 anos Dentista - Indaiatuba (SP) Nascido em Belo Horizonte (MG), foi casado duas vezes e tem três filhos. Sua filha mais velha tem 30 anos. Está atrás de uma mulher que não seja ciumenta.

Marcelo Ivanaskas - 55 anos Engenheiro e Administrador de Obras - São Paulo (SP) Solteiro há cinco anos, tem um filho e três enteados que considera como filhos também. É avô. Procura alguém parecido com ele, já que não acredita que "os opostos se atraem

Gustavo Cardoso - 54 anos Terapeuta Corporal - São Paulo (SP) Nascido e criado em São Paulo, Gustavo cresceu em um orfanato até seus 19 anos. Faixa preta de caratê, já competiu internacionalmente. Tem uma filha de 16 anos. Busca uma mulher segura e bem resolvida emocionalmente.

Mario Sérgio - 67 anos Publicitário - São José dos Campos (SP) Nascido na capital paulista, Mario é pai de um filho de 15 anos. Apaixonado por música, adora tocar guitarra e violão. Busca uma mulher segura, pois diz que só assim consegue confiar na pessoa.

Mario Roberto - 50 anos Empresário - São Paulo (SP) Natural de Barretos (SP), mora na capital desde 2000. Tem duas filhas, administra uma academia de luta, é capoeirista e trabalha no Carnaval. Está atrás de uma mulher que transborde sentimentos.

Judicael Renouard - 54 anos Administrador de Empresas - São Paulo (SP) Nascido em Le Mans, na França, foi casado por 22 anos com uma brasileira, com quem teve dois filhos. Adora pedalar e fazer trekking. Está procurando um relacionamento que não caia na rotina de casal.

Fábio Santos - 53 anos Advogado - São Paulo (SP) Pai de três filhos e avô de uma criança de 3 anos, Fábio gosta de dançar, fumar charutos e de apreciar um bom vinho. Busca um relacionamento sem desconfianças, em que os dois sejam livres.

Wagner da Silva - 58 anos Designer de Impressão 3D - São Paulo (SP) Foi casado duas vezes e está solteiro há um ano. Pai de três filhos, mora com a mãe para ajudá-la no dia a dia. Procura uma companheira que entenda que sua mãe é prioridade no momento.

Rivo Abreu - 67 anos Gestor de Câmbio - São Paulo (SP) Carioca da gema, Rivo tem uma filha adulta que mora em Paris, França. Praticante de crossfit e frequentador de festivais de música, foi casado três vezes e está solteiro há seis anos. Procura uma companheira animada igual a ele.

Ricardo Zanardo - 53 anos Empresário do ramo de cosméticos - São Paulo (SP) Nasceu em Montevidéu, no Uruguai, e viveu em diversos países até se estabelecer em São Paulo. Pai de uma filha de 14 anos, é colecionador de perfumes e adora o mar. Sonha em encontrar um amor para o acompanhar em suas aventuras.

Claudio Hott - 53 anos Consultor Financeiro - São Paulo (SP) Nascido em Volta Redonda (RJ), morava em São José dos Campos, mas se mudou para a capital paulista para ficar mais próximo do filho de 10 anos. Ama viajar e beber um bom vinho. Está atrás de uma companheira alto astral para curtir a vida ao máximo com ele.

Samuel Freiria - 51 anos Artista Visual - Franca (SP) É artista plástico e tatuador. Tem três filhas, com três mulheres diferentes. Está solteiro há cinco anos e em busca de um novo amor. Como ele mesmo diz, para ser sua companheira, tem que ter um "borogodó" a mais.

Jobert Costa – 55 anos Publicitário – Salto (SP) Nascido na capital paulista, mas morando no interior, em Salto, Jobert foi casado duas vezes. Tem duas filhas e uma netinha. Adora andar de bike e cuidar do jardim de sua casa. Está atrás de alguém leve para viver ao seu lado.

Edmilson Assis - 65 anos Produtor de Eventos - São Paulo (SP) Nascido na capital do Rio de Janeiro, mas morando atualmente na cidade de São Paulo, Edmilson tem dois filhos, da mesma idade, com duas mulheres diferentes. É apaixonado pela vida e pelas artes. Busca se casar formalmente pela primeira vez na vida.