Johnny Depp leva 'Ebenezer' ao topo da bilheteria mundial; veja o ranking do final de semana

"Ebenezer e os Fantasmas do Natal", estrelado por Johnny Depp, estreou na liderança das bilheterias do mundo no fim de semana de 13 a 15 de novembro. A adaptação do clássico de Charles Dickens arrecadou US$ 42 milhões, dos quais US$ 19 milhões vieram dos Estados Unidos e do Canadá.

A chegada do filme tirou "Godzilla Minus Zero" do primeiro lugar no mercado norte-americano. A sequência japonesa caiu para a terceira posição, atrás de "O Gatola da Cartola", mas ultrapassou a marca de US$ 100 milhões no mundo, segundo dados do Box Office Mojo.

Johnny Depp abre vantagem na América do Norte

Dirigido por Ti West, "Ebenezer e os Fantasmas do Natal" colocou Johnny Depp à frente do ranking com US$ 19 milhões.

"O Gatola da Cartola" manteve a segunda posição, com US$ 11,4 milhões e queda de 43% em sua segunda semana. A animação chegou a US$ 38,2 milhões acumulados nos Estados Unidos e no Canadá.

A redução foi maior para "Godzilla Minus Zero": o filme arrecadou US$ 5,8 milhões, uma queda de 80.8%. Mesmo assim, o acumulado norte-americano se aproxima de US$ 47 milhões.

Bilheteria de 13 a 15 de novembro — Estados Unidos e Canadá

"Ebenezer e os Fantasmas do Natal" — US$ 19 milhões; "O Gatola da Cartola" — US$ 11,4 milhões; "Godzilla Minus Zero" — US$ 5,8 milhões; "Tudo Pode Ser Visto" — US$ 5,4 milhões; "Como Roubar um Banco" — US$ 5,1 milhões;

'Ebenezer' também lidera no mundo

O público de fora da América do Norte respondeu por US$ 23 milhões da abertura de "Ebenezer e os Fantasmas do Natal", mais da metade dos US$ 42 milhões arrecadados pelo filme em sua estreia global.

O concorrente mais próximo foi "Ramayana: O Nascimento de uma Lenda", com US$ 38,1 milhões no fim de semana. O épico indiano chegou a US$ 147,5 milhões acumulados, impulsionado pelos US$ 32,6 milhões obtidos fora dos Estados Unidos e do Canadá no período.

"O Gatola da Cartola" somou US$ 17 milhões mundialmente no fim de semana, elevando seu total a US$ 55,8 milhões. Entre os demais destaques, "Godzilla Minus Zero" alcançou US$ 104,8 milhões desde a estreia, e "O Bosque Selvagem" chegou a US$ 70 milhões.

Bilheteria de 13 a 15 de novembro — Mundo

"Ebenezer e os Fantasmas do Natal" — US$ 42 milhões; "Ramayana: A Ascensão de uma Lenda" — US$ 38,1 milhões; "O Gatola da Cartola" — US$ 17 milhões; "Godzilla Minus Zero" — US$ 15,7 milhões; "Como Roubar um Banco" — US$ 10,3 milhões.

'Os Farofeiros 3' segue líder no pior fim de semana do ano no Brasil

"Os Farofeiros 3" manteve a liderança das bilheterias brasileiras entre 12 e 15 de novembro, à frente da estreia de "Ebenezer e os Fantasmas do Natal". O período teve a menor arrecadação do ano e o segundo menor público, segundo a consultoria Rentrak.

Os cinemas faturaram R$ 17,6 milhões, queda de 29,1% em relação ao fim de semana anterior. O público foi de 748,6 mil espectadores, recuo de 14,7%, em um cenário de poucos grandes lançamentos e baixo desempenho dos títulos em cartaz.

"Godzilla Minus Zero" ficou em terceiro lugar, seguido pela reestreia de "Velozes & Furiosos", de 2001.

Bilheteria de 13 a 15 de novembro — Brasil