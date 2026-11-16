A indústria brasileira de biodiesel pressiona pela ampliação da mistura obrigatória do biocombustível ao diesel e cobra maior previsibilidade do governo para novos investimentos.

Durante um painel do AgroFórum, promovido pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) nesta segunda-feira, 16, executivos do setor defenderam a adoção do B17, mistura de 17% de biodiesel ao diesel, e destacaram o potencial do Brasil para reduzir a dependência de combustíveis importados.

Atualmente, o percentual obrigatório é de 15%, enquanto o setor trabalha com a perspectiva de alcançar o B20 até 2030 e, posteriormente, o B25.

O principal entrave apontado pelos empresários é o atraso na realização dos testes técnicos necessários para autorizar o aumento da mistura. A expectativa é de que o impasse seja resolvido entre março e abril de 2027, permitindo a adoção do B17.

Para Marcos Thiemi, CEO da Caramuru Alimentos, o cumprimento do calendário é fundamental para garantir a confiança dos investidores. “O setor se preparou, nós nos preparamos”, afirmou.

Segundo o executivo, países como Estados Unidos e Indonésia já adotam percentuais superiores de biodiesel, 20% e 50%, respectivamente, o que, em sua avaliação, demonstra a possibilidade de avançar no Brasil.

A ampliação da mistura também poderia reduzir as importações brasileiras de diesel. Para Luiz Dumoncel, chairman da 3tentos, cada ponto percentual adicional de biodiesel representa cerca de 700 milhões de litros de diesel que o país deixaria de importar.

Entre janeiro e agosto de 2026, as importações somaram cerca de 9,6 bilhões de litros, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O executivo ressaltou que a expansão da indústria beneficia produtores de soja, pecuaristas e agricultores que investem em culturas alternativas, como canola e cereais de inverno.

Na avaliação dos participantes, o crescimento da produção de biocombustíveis pode fortalecer a segurança energética e ampliar a geração de renda no interior do país.

Mais soja industrializada

Apesar de ser o maior produtor mundial de soja, o Brasil ainda processa internamente apenas uma parcela da própria produção. Segundo estimativas da Abiove, o país deve esmagar 63,6 milhões de toneladas de soja, diante de uma safra estimada em 183 milhões de toneladas.

Isso significa que apenas um terço da produção nacional passa pela indústria brasileira, enquanto a maior parte dos grãos é destinada à exportação sem processamento.

Para Erasmo Battistella, CEO da Be8, o país deixa de gerar empregos, renda e riqueza ao exportar a matéria-prima em vez de transformá-la em produtos de maior valor agregado, como farelo, óleo e biodiesel. “Nós deveríamos estar processando quase que 100% da soja e vendendo produto de valor agregado”, afirmou.

Segundo o executivo, a expansão do biodiesel foi fundamental para estimular investimentos na indústria de esmagamento de soja, mas o crescimento da capacidade de processamento ainda não acompanhou o avanço da produção agrícola.

Além de ampliar a industrialização da soja, os empresários defenderam a diversificação das matérias-primas utilizadas na fabricação de biocombustíveis.

Luiz Dumoncel, da 3tentos, destacou os investimentos da companhia no cultivo de canola no Rio Grande do Sul, como alternativa para aproveitar as áreas agrícolas durante o inverno. A cultura apresenta uma vantagem para a indústria: seus grãos têm entre 41% e 42% de óleo, mais que o dobro dos cerca de 20% encontrados na soja.

A Caramuru, por sua vez, aposta na expansão do cultivo de girassol em Goiás, especialmente como alternativa para produtores que perdem a janela ideal de plantio do milho.

Segundo os executivos, a diversificação permite aproveitar melhor as terras agrícolas, reduzir riscos e ampliar a oferta de matérias-primas para a indústria. Eles também destacaram a importância dos investimentos em infraestrutura logística, principalmente no Arco Norte, para reduzir custos e tornar as exportações brasileiras mais competitivas.

Novos mercados para o biodiesel

O setor também pretende ampliar a demanda por biodiesel para além da mistura obrigatória ao diesel comercializado nos postos. Entre as oportunidades apontadas pelos empresários estão o abastecimento de máquinas agrícolas, caminhões, frotas urbanas e embarcações.

Battistella defendeu ainda que o Brasil avance na conquista de mercados internacionais e passe a exportar, no futuro, entre 20% e 40% de sua produção de biodiesel, repetindo a trajetória de expansão de outras cadeias do agronegócio brasileiro.

Para alcançar esse objetivo, o executivo ressaltou que a indústria precisa investir em certificações ambientais, rastreabilidade e divulgação da sustentabilidade da produção nacional, especialmente para atender às exigências de compradores internacionais.

Na avaliação de Battistella, o desafio do Brasil não está apenas em aumentar a capacidade industrial, mas em criar demanda para os biocombustíveis dentro e fora do país. “Nós precisamos é vender mais”, afirmou.