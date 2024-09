'Celebrity Number Six': mistério de quatro anos no Reddit é finalmente resolvido

Um mistério que começou na rede social Reddit foi solucionado neste fim de semana. A "Celebrity Number Six" ("celebridade número seis", em português) era um enigma em uma estampa repleta de desenhos de celebridades que cativou a internet por ao menos quatro anos.

Em 2020, um usuário do Reddit publicou a foto de um tecido que ele tinha guardado com uma estampa repleta de famosos. TontsaH, como é seu nome no site, disse que tinha comprado o produto em 2009, mas não conseguia identificar uma das oito celebridades. A estampa já foi usada em cortinas, almofadas e toalhas, sempre descrita como "estampa de famosos" nos sites de compras.

TontsaH pediu ajuda para a internet, provavelmente pensando que encontraria a resposta em dias, mas a dúvida virou um fórum (ou 'subreddit') dentro do Reddit totalmente dedicado ao mistério (/r/celebritynumbersix) e durou até setembro de 2024.

O que é o mistério da 'Celebrity Number Six'?

A estampa contém duas fotos da modelo Adriana Lima, Josh Holloway, Jessica Alba, Travis Kimmel, Ian Somerhalder e Orlando Bloom. Todos os desenhos eram cópias perfeitas de fotos originais, com exceção de uma mulher misteriosa: a Celebridade Número Seis.

Os 'investigadores de internet' teorizaram sobre ser um homem ou alguém que o artista conhece em sua vida pessoal. Eles encontraram inúmeras celebridades que poderiam encaixar no rosto da Número Seis, mas não eram cópias exatas e muito menos a foto original.

'Investigadores' criaram tabelas para tentar identificar padrões entre as imagens (Reddit)

Em uma postagem, os moderadores da comunidade descreveram algumas das coisas já feitas para encontrá-la: "Entramos em contato com os vendedores/designers; pesquisamos imagens reversas; perguntamos à IA; refizemos a imagem manualmente; pesquisamos todas as fotos tiradas por fotógrafos no Getty Images entre 1900-2008 e fomos atrás de todos os vendedores do tecido em busca de novas informações".

Além disso, com base nas celebridades identificadas, os 'investigadores' conseguiram estimar em qual década a foto da Número Seis foi tirada. As estampas reconhecidas eram de fotos tiradas entre 1999 e 2007, ou seja, muito provavelmente a última celebridade que faltava seria famosa na época e estaria em revistas.

Mil hipóteses surgiram ao longo dos anos: Olivia Wilde, Kristen Bell, Kate Hudson, Johnny Depp, Brad Pitt, Hilary Duff e Angelina Jolie são alguns dos vários nomes especulados no fórum online. Foram atrás de falar com modelos, fotógrafos ou qualquer pessoa que poderia ter alguma informação relacionada ao tecido, mas nenhuma das pistas trouxe a foto exata da celebridade número seis, e o mistério continuou vivo nesse pequeno fórum, hoje com 40 mil membros.

1 /8 (Orlando Bloom e Ian Somerhalder)

2 /8 (Travis Fimmel e Jessica Alba)

3 /8 (Adriana Lima e Josh Holloway)

4 /8 (Adriana Lima e Leticia Sardá)

5 /8 (Imagem de revista mostra estampa sendo usada em cortina)

6 /8 (Exemplo de como usuários do Reddit tentavam descobrir o rosto da Número Seis)

7 /8 (A estampa de celebridades completa)

8/8 Leticia Sardá foi identificada como a 'Celebrity Number Six' em setembro de 2024 após quatro anos de busca (Leticia Sardá foi identificada como a 'Celebrity Number Six' em setembro de 2024 após quatro anos de busca)

Quem é a 'Celebridade Número Seis'?

Em setembro de 2024, a "Celebrity Number Six" foi revelada como a modelo espanhola Leticia Sardá. O usuário StefanMorse coloriu a estampa para fazê-la parecer uma imagem real e, então, usou ferramentas de imagem reversa para tentar achar um resultado.

Ele não encontrou a foto exata, mas viu que o rosto da modelo apareceu ao menos sete vezes e publicou seus achados no fórum. Sardá havia sido capa de uma revista espanhola nos anos 2000 e parecia com a Número Seis, mas ainda não era a foto exata.

O usuário IndigoRoom, que se descreveu como um homem de 20 anos, viu o nome da modelo ser citada no subreddit por StefanMorse. Indigo encontrou o fotógrafo responsável pela sessão de fotos da revista e o enviou um e-mail, perguntando se ele tinha alguma imagem da modelo que parecia com a tal estampa.

O fotógrafo Leandre Escorsell respondeu ao e-mail com a exata foto da 'Celebrity Number Six'. Sem saber que existiam milhares de pessoas na internet ansiosas pela resposta, ele ofereceu a solução a um mistério de quatro anos.

Curiosamente, é provável que o artista tenha se confundido ao escolher a foto de uma modelo não muito famosa da Espanha para uma estampa de celebridades de Hollywood. Na estampa, há uma conexão entre dois atores: Ian Somerhalder e Josh Holloway atuaram em Lost, assim como a atriz Evangeline Lilly.

Como a atriz é bastante parecida com a Número Seis e a modelo Letícia Sarda — e, inclusive, muitas vezes foi uma suspeita potencial —, a teoria é de que quem criou a arte pode ter se confundido. Talvez essa parte do mistério nunca seja solucionada, mas pelo menos a internet conseguiu finalmente completar a estampa de celebridades.