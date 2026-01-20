Pop

China constrói resort pet-friendly temático de gatos

Com inauguração prevista para julho de 2026, o empreendimento permitirá que visitantes viagem com animais de estimação sem deixá-los em casa

Resort para gatos: projeto chinês prevê experiência voltada para animais (Freepik)

China2Brazil
Agência

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17h12.

Tudo sobreChina
Um resort pet-friendly com temática de gatos está em construção em Ningbo, no leste da China, com inauguração prevista para julho de 2026. O empreendimento permitirá que visitantes viagem com animais de estimação sem deixá-los em casa.

O projeto, chamado Maoyang Valley, está em desenvolvimento no distrito de Maoyang, no condado de Xiangshan, a cerca de 50 quilômetros do centro de Ningbo e próximo ao litoral. A proposta atende turistas que buscam viajar com pets e adotar um estilo de férias mais tranquilo.

Ao contrário dos resorts convencionais voltados apenas para pessoas, o Maoyang Valley coloca os animais no centro da experiência. O plano prevê áreas para interação com gatos, espaços para pequenos animais, acomodações temáticas e alimentação adequada para pets. Além disso, um centro de serviços oferecerá banho e tosa, atendimento veterinário e hospedagem, o que facilita estadias prolongadas.

Entre as atrações, o resort terá um espaço de exposição e interação com gatos de várias raças, do doméstico ao raro, em ambientes projetados para contato direto com o público.

O empreendimento também integrará arte, design e tecnologia para criar ambientes focados em lazer e em atividades para visitantes e animais. Dessa forma, o Maoyang Valley busca ampliar opções de turismo voltadas a viajantes acompanhados de pets.

