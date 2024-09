EXAME amplia audiência em 50% em um ano e sobe na lista de maiores sites do Brasil

Informação ágil, com qualidade e contexto. A combinação é poderosa num mundo marcado por divisão política, dúvidas econômicas e intensos debates sobre liberdade de expressão. E é justamente a base da cobertura jornalística da EXAME, uma mediatech com 57 anos de tradição e liderança em economia e negócios no Brasil.

Em agosto a EXAME alcançou um novo patamar recorde de audiência. Seu site chegou a 18,83 milhões de usuários únicos no mês, num crescimento de 52% em 12 meses. É um número que faz da EXAME o oitavo maior site jornalístico do Brasil, com portais com cobertura jornalística mais ampla.

O novo patamar consolida a EXAME na liderança do segmento de negócios e finanças, com uma audiência 48% maior que do segundo colocado. Os dados são da plataforma SimilarWeb, especialista em audiência digital.

Criada em 1967, a EXAME chegou a esses números com uma linha editorial focada no desenvolvimento do empreendedorismo brasileiro, com conteúdo de alto nível sobre o ambiente de negócios e investimentos. Entre os temas que consolidaram a liderança da EXAME estão ESG e inteligência artificial, dois tópicos que ancoram também a frente educacional da companhia, a Faculdade EXAME, uma das que mais crescem no país.

Ainda na frente de educação, a EXAME é pioneira com a EXAME Corporate, que produz conteúdos sob medida para empresas dos mais variados setores. Nos últimos três anos a EXAME impactou dezenas d e milhares de alunos e executivos.

O impacto da EXAME se repete nas redes sociais, seguidas por 11 milhões de brasileiros em busca de conteúdo que muda o mundo e transforma empresas e carreiras.