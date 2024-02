Reddit oferta ações para seus usuários, mas o interesse não é recíproco

O Reddit, empresa que detém a rede social de mesmo nome, se aproxima da sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês). Em março, a empresa deseja concretizar seu desejo de abrir capital e ser listada em bolsa sob o ticker RDDT. Em uma rodada de financiamento em 2021, o Reddit foi avaliado em US$ 10 bilhões e, no IPO, a companhia deve procurar vender cerca de 10% de seus papéis.

Para engajar os investidores, o Reddit está oferecendo algo já visto no mercado (como no IPO do Nubank): a chance de usuários comprarem ações. No entanto, ao contrário do que ocorreu com fintech, os “Redditors” não parecem muito interessados em se tornar acionistas da empresa.

Além disso, a possibilidade do público que utiliza a rede social possuir ações parece representar um risco de volatilidade o suficiente para que a empresa precisasse mencionar isso em seus arquivos de IPO.

Na própria plataforma, os internautas fizeram piadas com a oferta audaciosa do Reddit. No subreddit “r/WallStreetBets”, onde mais de milhões de assinantes se dedicam a conversar sobre ações em forma de memes, pairou o humor sobre o tema. "A questão é, devemos [ganhar dinheiro] onde fofocamos?", refletiu um internauta.

Em outro subreddit, o “r/stocks”, alguns jovens dissertaram sobre a plataforma ser utilizada por adolescentes, como forma de lazer e descontração, o que seria incompatível com a dinâmica do mercado financeiro, o que tornaria difícil monetizar a rede social.

IPO à vista do Reddit

Apesar das piadas dos usuários, o IPO do Reddit será um movimento chamativo, que inclusive envolve o CEO da OpenAI, empresa por trás do ChatGPT. Isso porque o empresário detém 8,7% da empresa. Conforme a Bloomberg revelou em documento, a empresa espera levantar ao menos US$ 5 bilhões com a oferta de ações. Sendo assim, a fatia de Altman, que consiste em 789,456 ações do tipo Classe A e B, valeria algo em torno de US$ 435 milhões.

O Reddit, na quinta-feira, 22, ao tornar público seu pedido de IPO, reportou que seu prejuízo líquido recuou para US$ 90,8 milhões de dólares e sua receita subiu cerca de 21% em 2023, para US$ 804 milhões, acima dos US$ 666,7 milhões do ano anterior. Outro passo rumo ao mercado de ações dos Estados Unidos foi o anúncio de um acordo de US$ 60 milhões por ano com o Google para licenciar seu conteúdo para treinamento de inteligência artificial.

