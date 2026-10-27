Investidor que prevê fim do bitcoin desde 2018 agora diz que IA vai matar a criptomoeda

(Reprodução/Reprodução)
Editor do Future of Money
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15h32.
O investidor de venture capital e empresário, Jason Calacanis, afirmou em postagem na rede social X (Twitter), que o bitcoin está prestes a ter um ano "brutal" e todos deveriam vender a criptomoeda para trocar o ativo por investimentos ligados a inteligência artificial.
Na opinião de Calacanis, os fluxos de saída de capital dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista nas bolsas internacionais são um sinal do começo desse ano brutal e indicam que o ativo pode testar o fundo dos US$ 57 mil de novo nos próximos 12 meses. Atualmente, o BTC é negociado em torno dos US$ 80 mil.
Para o empresário, há ativos mais dinâmicos para investir agora quando comparados a uma rede "morta", que não oferece nada além de uma reserva de valor. O lugar mais dinâmico, partindo dessa lógica, seria a tese de inteligência artificial.
A brutal year for Bitcoin is just getting started.
Give me three minutes to explain why you should dump it now.
Outflows from ETFs are signal and will continue.
We will test the 57k low again in the next 12 months.
Why?
Because there are far too many dynamic places to put your money that are creating MUCH more value.
Why put your resources into a dead network that offers nothing beyond a store of value?
What's the point of place the BTC be if Bitcoin's Ponzi-scheme nature has gone away!?!
The viral nature of bitcoin was it's power... if you didn't own you were MOCKED!
Now? Completely reasonable, heck, SMARTER, to ignore bitcoin and place other bets!
No one is trying to convince people to buy Bitcoin anymore... the memes and NFTs are gone.
No one is saying $ BTC can change the world, because it won't — and BECAUSE AI HAS!
Just sell and shift from Bitcoin to Super Intelligence because one provides little to no value, and the other provides unlimited upside for humanity.
This should be obvious to everyone right now.
Bitcoin will never break its all-time high again.
— @jason (@Jason) October 27, 2026
“Ninguém está dizendo que o BTC pode mudar o mundo, porque ele não vai — e isso porque a IA já mudou!”, afirmou. "Simplesmente venda e migre do bitcoin para a Superinteligência; afinal, um oferece pouco ou nenhum valor, enquanto a outra proporciona um potencial ilimitado para a humanidade."
Calacanis conclui o post prevendo que o bitcoin jamais vai superar sua máxima histórica (nos US$ 126 mil) de novo.
As previsões apocalípticas de Calacanis, no entanto, foram recebidas com ironia e ceticismo. O investidor já disse em outras ocasiões que o bitcoin iria para zero e é uma "moeda manipulada".Uma dessas vezes foi em 2018, quando um bitcoin valia apenas US$ 3.700. Desde então, o ativo subiu 2.062%.
Desta vez, por outro lado, Calacanis não está contra o mercado cripto como um todo. O investidor admitiu que está posicionado na criptomoeda TAO, da Bittensor.
Bittensor é um protocolo de blockchain de primeira camada descentralizado e de código aberto que cria um mercado entre pares para IA e aprendizado de máquina.
É um mercado digital de serviços de IA no qual diferentes serviços competem e têm seu desempenho avaliado por validadores antes do blockchain registrar as operações e coordenar a distribuição de tokens TAO como recompensa.A proposta é usar incentivos econômicos baseados em blockchain para recompensar contribuições consideradas valiosas pela rede. O projeto, porém, enfrenta um desafio importante: transformar avaliações de desempenho em medidas confiáveis de valor. A descentralização, por si só, não garante que os resultados sejam melhores, que os incentivos funcionem como esperado ou que o sistema consiga competir economicamente com as grandes empresas de tecnologia.
Nesta terça-feira, 27, às 15h21 (horário de Brasília), a criptomoeda TAO cai 0,2% em 24 horas, a US$ 251,92. No acumulado do ano de 2026, a moeda digital sobe 15,2%.
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok