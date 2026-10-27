Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Investidor que prevê fim do bitcoin desde 2018 agora diz que IA vai matar a criptomoeda

Apesar do pessimismo com o BTC, empresário defende a criptomoeda TAO, do protocolo Bittensor, ligado à tese de inteligência artificial

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15h32.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O investidor de venture capital e empresário, Jason Calacanis, afirmou em postagem na rede social X (Twitter), que o bitcoin está prestes a ter um ano "brutal" e todos deveriam vender a criptomoeda para trocar o ativo por investimentos ligados a inteligência artificial.

Na opinião de Calacanis, os fluxos de saída de capital dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista nas bolsas internacionais são um sinal do começo desse ano brutal e indicam que o ativo pode testar o fundo dos US$ 57 mil de novo nos próximos 12 meses. Atualmente, o BTC é negociado em torno dos US$ 80 mil.

Para o empresário, há ativos mais dinâmicos para investir agora quando comparados a uma rede "morta", que não oferece nada além de uma reserva de valor. O lugar mais dinâmico, partindo dessa lógica, seria a tese de inteligência artificial.

“Ninguém está dizendo que o BTC pode mudar o mundo, porque ele não vai — e isso porque a IA já mudou!”, afirmou. "Simplesmente venda e migre do bitcoin para a Superinteligência; afinal, um oferece pouco ou nenhum valor, enquanto a outra proporciona um potencial ilimitado para a humanidade."

Calacanis conclui o post prevendo que o bitcoin jamais vai superar sua máxima histórica (nos US$ 126 mil) de novo.

Comentários zombam de previsão

As previsões apocalípticas de Calacanis, no entanto, foram recebidas com ironia e ceticismo. O investidor já disse em outras ocasiões que o bitcoin iria para zero e é uma "moeda manipulada".

Uma dessas vezes foi em 2018, quando um bitcoin valia apenas US$ 3.700. Desde então, o ativo subiu 2.062%.
Jason prevê o fim do bitcoin em 2018

Jason Calacanis prevê o fim do bitcoin em 2018

Desta vez, por outro lado, Calacanis não está contra o mercado cripto como um todo. O investidor admitiu que está posicionado na criptomoeda TAO, da Bittensor.

Bittensor é um protocolo de blockchain de primeira camada descentralizado e de código aberto que cria um mercado entre pares para IA e aprendizado de máquina.

É um mercado digital de serviços de IA no qual diferentes serviços competem e têm seu desempenho avaliado por validadores antes do blockchain registrar as operações e coordenar a distribuição de tokens TAO como recompensa.

A proposta é usar incentivos econômicos baseados em blockchain para recompensar contribuições consideradas valiosas pela rede. O projeto, porém, enfrenta um desafio importante: transformar avaliações de desempenho em medidas confiáveis de valor. A descentralização, por si só, não garante que os resultados sejam melhores, que os incentivos funcionem como esperado ou que o sistema consiga competir economicamente com as grandes empresas de tecnologia.

Nesta terça-feira, 27, às 15h21 (horário de Brasília), a criptomoeda TAO cai 0,2% em 24 horas, a US$ 251,92. No acumulado do ano de 2026, a moeda digital sobe 15,2%.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinInteligência artificialVenture capital

Mais de Future of Money

Ripple obtém aprovação final dos EUA para banco fiduciário nacional

Bitcoin sobe, mas expectativa por decisão do Fomc limita os ganhos

Os planos da Sony para blockchain incluem novo token e royalties de IA

Disputa societária em corretora cripto brasileira põe pedido de licença em xeque

Mais na Exame

Ciência

Cientistas criam ‘capa de invisibilidade’ que faz objetos desaparecerem de câmeras térmicas

Economia

O evento que reunirá 500 executivos em Miami para discutir o futuro da América Latina

Esporte

Kane supera Mbappé na Bola de Ouro por margem menor que a de Rodri e Vini Jr. em 2024

Um conteúdo Bússola

Ageless: o que os jovens esperam das empresas e de suas lideranças?