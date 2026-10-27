Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta terça-feira, 27? Hoje tem formação de Roça

A edição de "A Fazenda 18" desta terça-feira, 27, será marcada pela formação da sexta Roça da temporada. O programa vai ao ar na Record, às 22h30, e a formação da Roça será realizada ao vivo, definindo os participantes que disputarão a permanência no reality rural.

Como será a formação da Roça?

A sexta Roça da temporada começou a ganhar forma após Fran Almeida vencer a Prova de Fogo, realizada no domingo, 25. Com a conquista do Lampião do Poder, a peoa terá à disposição a vantagem da Chama Vermelha, que permite substituir o quarto roceiro por qualquer participante da sede ou da Baia.

Thaíde é o Fazendeiro da semana e terá o poder de indicar diretamente um participante para a berlinda.

Alfredo está imune nesta formação após ser beneficiado pela herança do eliminado deixada por Catherine Bascoy, quinta participante a deixar o reality. Por isso, ele não poderá receber votos da sede.

Depois da indicação do Fazendeiro, os demais participantes votam entre si. A dinâmica também contará com a puxada da Baia e o Resta Um, etapas que definirão os outros integrantes da berlinda.

Quem está na Baia?

A Baia desta semana é formada por Alfredo Amaral, Ana Bruna Ávila, Lucas Bissoli e Maíra Charken. O grupo foi definido após a Prova de Fogo e ficará sujeito às restrições da área até a formação da Roça.

Quando será a Prova do Fazendeiro e a eliminação?

A Prova do Fazendeiro será na próxima quarta-feira, 28, e dará aos participantes que disputarem a dinâmica a chance de escapar da Roça. Quem vencer também conquista o chapéu de Fazendeiro da semana, garantindo imunidade na próxima formação e poder de indicação.

Já a eliminação acontece na quinta-feira, 29, quando o público decide quem deixa "A Fazenda 18". Os peões que permanecerem na berlinda disputarão a preferência dos telespectadores, e o menos votado para ficar será eliminado do reality rural.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.