Cate Blanchett visita o Brasil e conhece áreas atingidas por chuvas no RS

A atriz australiana Cate Blanchett esteve no Brasil entre os dias 16 e 18 de dezembro, onde visitou áreas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Como embaixadora da Boa Vontade do ACNUR (Agência da ONU para Refugiados), ela se reuniu com refugiados e brasileiros impactados pelas chuvas que devastaram o estado em maio de 2024.

Durante sua passagem, Blanchett conheceu Johanna Moya, refugiada da Venezuela e mãe de três filhos, que chegou ao Brasil em 2019. Johanna, residente da cidade de Sarandi, teve sua casa inundada pelas chuvas. Ela relatou à atriz as dificuldades enfrentadas durante e após o desastre.

Discussão com autoridades locais

Cate Blanchett também se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul, **Eduardo Leite (PSDB)**, para discutir os **efeitos das mudanças climáticas** e sua relação com o deslocamento forçado de populações. A atriz destacou que os refugiados estão entre os mais vulneráveis às **emergências climáticas** e reforçou a necessidade de incluí-los em estratégias de mitigação de danos.

Essa foi a primeira missão de um embaixador do ACNUR no Brasil. No posto desde 2016, Cate Blanchett já visitou desabrigados em países como Sudão do Sul, Jordânia, Bangladesh, Nigéria e Líbano. [Grifar] Sua atuação global tem gerado atenção para os desafios enfrentados por refugiados em situações de crise climática.