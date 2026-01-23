Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ouro passa títulos americanos e vira principal reserva dos Bancos Centrais

Compras recordes do metal refletem busca por segurança e diversificação

Ouro: só em 2025, mais de 20 países ampliaram suas reservas. (Edgar Su/Reuters)

Ouro: só em 2025, mais de 20 países ampliaram suas reservas. (Edgar Su/Reuters)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14h28.

Durante décadas, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos foram o principal ativo de segurança nas reservas dos bancos centrais. Esse padrão começou a mudar de forma mais clara em 2025, quando o ouro passou a ocupar uma fatia maior das reservas globais, superando os Treasuries — algo que não acontecia desde os anos 1990. O movimento sinaliza uma mudança prática na forma como autoridades monetárias lidam com risco e confiança.

O cenário internacional ajuda a explicar a virada. A percepção de um mundo mais instável ganhou força e o debate passou a ser menos em torno de crescimento e mais sobre tensões geopolíticas, disputas comerciais e incertezas institucionais. Nesse contexto, o ouro voltou a ser visto como um ativo que independe da capacidade de pagamento de um governo específico.

A alta recente do preço do metal reforçou essa tendência. Em poucos meses, o ouro rompeu recordes, impulsionado pela expectativa de juros mais baixos nos Estados Unidos e por dúvidas sobre os próximos passos da política monetária americana. Diferente de títulos públicos, o ouro não paga rendimentos e costuma ganhar espaço quando as taxas de juros reais caem ou cresce o risco de inflação mais alta.

Enquanto o futuro da política do Federal Reserve segue incerto, a estratégia de outros bancos centrais é mais direta: comprar ouro. Países emergentes e economias desenvolvidas vêm ampliando suas reservas do metal de forma consistente. Um exemplo é o da National Bank of Poland, que aprovou um plano para adicionar dezenas de toneladas de ouro aos seus cofres.

Os dados confirmam o movimento. Levantamentos do World Gold Council mostram que as compras de ouro pelos bancos centrais seguem muito acima da média histórica. Desde 2010, essas instituições deixaram de vender ouro e passaram a acumular o metal de forma contínua. Só em 2025, mais de 20 países ampliaram suas reservas, incluindo o Brasil.

Ao mesmo tempo, cresce a cautela em relação aos Treasuries. O aumento da dívida pública dos Estados Unidos e o peso maior do pagamento de juros no orçamento federal têm reduzido o apetite de parte dos gestores de reservas. Não se trata de abandonar o dólar, mas de diversificar e reduzir a dependência de um único emissor.

Há também fatores técnicos por trás da mudança. A redução de mecanismos de absorção de liquidez nos EUA alterou o comportamento do capital global. Nesse ambiente, o ouro passou a ser visto não apenas como proteção contra inflação, mas como um ativo de referência em momentos de estresse financeiro.

Mesmo com o avanço de alternativas como as criptomoedas, o ouro mantém uma vantagem clara para os bancos centrais: liquidez global, aceitação histórica e ausência de risco de crédito. Ao aumentar a fatia do metal em suas reservas, as autoridades monetárias indicam uma adaptação a um sistema financeiro mais fragmentado — no qual a segurança voltou a pesar mais do que o rendimento.

Acompanhe tudo sobre:OuroBanco Central

Mais de Invest

Ibovespa tem melhor desempenho mensal em dólares desde 2023

Quanto eu teria hoje se tivesse investido R$ 1 mil na bolsa no começo do ano?

Valor da Telefónica Brasil supera matriz espanhola pela primeira vez

Veja o calendário de resultados do 4º trimestre de 2025 da bolsa brasileira

Mais na Exame

EXAME Agro

Preço do tomate deve ficar mais caro em 2026 com clima incerto no Brasil

Um conteúdo SBT News

'O Agente Secreto': como a tecnologia ajudou na recriação de época do filme

Carreira

Ele largou tudo, dormiu em oficinas e criou uma startup que fatura oito dígitos em seis meses

Pop

BBB26: entenda como será a Prova do Anjo desta semana