Cate Blanchett anuncia aposentadoria das telonas: 'Eu desisto'

A atriz Cate Blanchett surpreendeu os fãs ao anunciar sua aposentadoria da atuação.

Em entrevista à Radio Times, da BBC, a premiada atriz declarou que está "desistindo" das telonas e que está pronta para explorar novos horizontes em sua vida.

“Estou me aposentando”, afirmou. “Minha família sempre revirava os olhos quando eu dizia isso, mas agora é real. Eu tenho muitas outras coisas que quero fazer”, completou Blanchett, revelando sua intenção de deixar o palco e as câmeras para trás.

Embora o anúncio tenha gerado surpresa, a atriz tem uma série de projetos ainda por vir. Blanchett concluiu recentemente uma temporada de cinco semanas no teatro, interpretando Arkadina em O Gaivota, de Chekhov, no Barbican Theatre, em Londres. Seu mais recente filme, Black Bag, dirigido por Steven Soderbergh, estreou em março deste ano, onde ela contracena com Michael Fassbender.

Blanchett, que já venceu dois Oscars e várias premiações importantes, incluindo o Leão de Ouro de Melhor Atriz em Veneza, tem se destacado tanto no cinema quanto no teatro.

Ela está atualmente envolvida na produção e atuação em Alpha Gang, uma comédia de ficção científica dirigida pelos irmãos David e Nathan Zellner. Além disso, sua produtora, Dirty Films, está por trás de The Champions, um filme que será dirigido por Ben Stiller.

Nova fase da vida

Apesar de estar no auge de sua carreira, Blanchett parece estar buscando mais do que o reconhecimento e a fama.

Na entrevista, ela compartilhou um lado mais introspectivo de sua personalidade. “Sempre senti que estou na periferia das coisas, então me surpreendo quando sou aceita em algum lugar. Eu vivo com a curiosidade de quem entra em um ambiente sem expectativas de ser bem-vinda”, disse a atriz. “Eu sou a pessoa mais entediante para mim mesma. Me acho profundamente monótona”, completou.

Embora seu status de estrela mundial tenha sido marcado por grandes vitórias, como sua atuação em Blue Jasmine (2014), que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz, Blanchett parece estar focada em uma vida menos voltada aos holofotes e mais ao que ela descreve como “coisas que quero fazer com minha vida.”