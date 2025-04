Este ator tinha apenas US$ 60 na conta. E gastou US$ 43 para conseguir papel em Star Wars

Durante sua participação no painel do Chicago Comic & Entertainment Expo no sábado, John Boyega, estrela da nova trilogia de Star Wars, revelou como chegou a um ponto crítico em sua carreira antes de ser escalado como Finn, o ex-Stormtrooper, na saga galáctica.

Na época, Boyega estava enfrentando dificuldades financeiras. Ele disse que tinha apenas US$ 60 na conta bancária e gastou US$ 43 para viajar até Mayfair, Londres, onde J.J. Abrams, o diretor de Star Wars: The Force Awakens, o convidou para uma reunião.

"Naquele momento, eu tinha que fazer a viagem para encontrar J.J., gastando praticamente tudo que eu tinha", contou Boyega.

Mas o que parecia mais uma tentativa fracassada de audição acabou mudando a sua trajetória.

Boyega, que já vinha se sentindo desgastado com os longos períodos de audições, tentou esconder sua frustração e fingiu estar ocupado. "Ele perguntou onde eu estava e eu disse, 'Estou em uma galeria de arte em Greenwich, estou muito ocupado. Onde você está?'" Boyega lembrou, com humor, a conversa inicial com Abrams.

A surpresa veio quando Abrams revelou a grande notícia. Boyega descreveu a reação como algo surreal: "Eu estava pensando que ele ia me dizer que eu não tinha conseguido o papel. Mas, ao invés disso, ele me disse, 'Você está em Star Wars.'"

O momento ficou ainda mais emblemático quando Lawrence Kasdan, co-roteirista de The Force Awakens, apareceu e disse: "Esse filme vai mudar sua vida". A declaração de Kasdan foi uma previsão acertada, já que The Force Awakens tornou-se um dos maiores sucessos da história do cinema, arrecadando mais de US$ 2 bilhões mundialmente.

Antes de sua participação em Star Wars, Boyega havia atuado em filmes menores, como o cultuado Attack the Block (2011). Desde então, sua carreira decolou, com aparições em blockbusters como Pacific Rim: Uprising, The Woman King e They Cloned Tyrone, além de seu retorno como Finn em The Rise of Skywalker.