Casamento às Cegas: conheça os participantes e as datas dos episódios da nova temporada dos EUA

A sétima temporada do reality show norte-americano Casamento às Cegas chega ao catálogo da Netflix nesta quarta-feira, 2. Os 31 participantes, vindos da região de Washington, D.C., ficarão isolados do mundo exterior em busca de suas almas gêmeas.

Com idades entre 27 e 37 anos, o novo elenco inclui profissionais variados, como veteranos militares, cientistas, um advogado e um jornalista. Pela primeira vez, dois irmãos também participarão juntos do experimento.

Nick e Vanessa Lachey retornam como apresentadores da edição, função que desempenham desde o lançamento do programa em 2020.

A versão norte-americana do reality show "Love is Blind", lançada em 2020, já conta com seis temporadas, sendo a mais recente lançada no início deste ano.

Além da edição dos Estados Unidos, o sucesso do programa inspirou versões em outros países, como Japão, Suécia e Reino Unido. A Netflix também já disponibilizou no catálogo as versões Casamento às Cegas México e Casamento às Cegas: Habibi.

Quem são os participantes desta temporada?

Homens

Bohdan, 36: Vendas de tecnologia

David, 29: Gerente de projeto

Garrett, 33: Físico quântico

Jason, 30: Agente de empréstimos

Leo, 31: Negociante de arte

Nick D., 29: Agente imobiliário

Nick P., 31: Corretora imobiliária comercial

Perry, 31: Corretor imobiliário

Ramses, 35: Associado de programa em organização sem fins lucrativos de reforma da justiça

Raymond, 33: Consultor

Stephen, 34: Eletricista

Tamar, 33: Editor de vídeo e animador

Tim, 33: Estrategista de conteúdo da web

Tyler, 34: Gerente de contas

Mulheres

Alexandra, 33: Produtora

Ally, 31: Esteticista

Ashley A., 32: Diretora de marketing

Ashley W., 32: Educadora de saúde e bem-estar

Brittany, 33: Esteticista

Dylan, 30: Corretora imobiliária e artista

Hannah, 27: Vendas de dispositivos médicos

Katie, 36: Gerente de marketing esportivo

Marissa, 32: Advogada

Monica, 37: Executiva de vendas

Morgan, 33: Líder de equipe de vendas

Nina, 32: Jornalista

Tara, 29: Gerente sênior de marketing

Taylor, 30: Consultor de política de energia limpa

Jenny, 31: Coordenadora de treinamento de contas

Confira as datas de exibição dos episódios

Quarta-feira, 2 de outubro: Episódios 1 a 6

Quarta-feira, 9 de outubro: Episódios 7 a 9

Quarta-feira, 16 de outubro: Episódios 10 a 11

Quarta-feira, 23 de outubro: Episódio 12 (final)

Veja o trailer de Casamento às Cegas